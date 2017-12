Ledesmense se capacitó en EEUU

Adriana Milena, directora del JIN Nª 35 de la Escuela Nª 311 "Bernardino Rivadavia", regresó de su capacitación en la ciudad de Arizona, Estados Unidos, donde observó y pudo dictar clases. "Nos falta disciplina y respeto, si logramos tener eso creo que podemos tener una educación del primer mundo", afirmó.

La docente mencionó que el Ministerio de Educación de la Nación y la Fundación Fulbright seleccionaron a un grupo de 400 docentes de todo el país para una capacitación en Estados Unidos.

Destacó que el objetivo de esta capacitación fue que pudieran observar cómo funciona el sistema educativo en ese país. "Fuimos 400 docentes, en 6 grupos, a seis estados diferentes de Estados Unidos; a mí, en particular, me enviaron a Arizona. A los 25 docentes nos recibieron bien en el distrito de Osborn, fuimos a una escuela pública allí tuvimos la oportunidad de observar cómo se dan las clases y a la vez tuvimos que dar clases, pude observar en el nivel inicial, al que ellos llaman Kinder, luego estuve en 4§ grado y también observar la preparatoria, que para nosotros es la secundaria", relató.

Agregó que "el sistema educativo que ellos tienen, lo tenemos también nosotros; es exactamente igual desde el nivel inicial hasta la secundaria. Le comentaba a mis colegas que nos falta un poco de cultura de la disciplina, de los hábitos y del respeto porque si nosotros logramos tener eso creo que podemos tener una educación del primer mundo", enfatizó.

Mencionó que Estados Unidos tiene un completo orden.

"No tienen timbres en las escuelas, los docentes no levantan la voz y al golpe de manos los niños se quedan quietos en el lugar, los niños tienen esa cultura de no empujarse y de no gritar, las escuelas no están garabateadas, entran a clases a las 8 de la mañana y salen a las 17.30 horas".

"La capacitación que recibimos fue sobre la formación que ellos tienen, también nos capacitaron sobre lo que nosotros llamamos jornada extendida y que para ellos es jornada completa", subrayó.

"Ellos tienen objetivos para que el niño aprenda por día y no por semana como lo hacemos nosotros, nos dejan muy lejos en la utilización de la tecnología de última generación, no tienen pizarras ni tizas, no pierden ni un minuto así el niño aprende más rápido, usan las pantallas touched en paredes, el proyector está en el techo, la docente tiene una computadora en su escritorio, trae en su pendrive lo que va a trabajar en clase, esa computadora está conectada a la computadora del director, él está viendo qué clase o qué están dando todos los docentes de la escuela de todos los cursos", concluyó precisando la docente ledesmense sobre su experiencia en los Estados Unidos.

