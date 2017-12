Preinscripción en los IES hasta el viernes

La preinscripción para el ciclo lectivo 2018 en los Institutos de Educación Superior (IES) de toda la provincia se realizarán hasta el 15 del corriente, según anticipó la directora de Educación Superior, Natalia García Goyena, al precisar que una vez cumplido este trámite, los estudiantes deberán inscribirse a partir del 7 al 9 de marzo. Los cursos de adaptación a aspirantes a primer año lo deberán hacer desde el 21 de febrero hasta el 6 de marzo.

En cuanto a los requisitos detalló que los alumnos que todavía continúan cursando el último año del secundario tendrán que presentar una constancia de alumno regular y fotocopia del D.N.I. En tanto aquellos que si finalizaron deberán llevar título o equivalente y la fotocopia del D.N.I. Los mayores de 25 años que no hicieron nunca el secundario también se pueden inscribir.

El IES de San Salvador de Jujuy tiene como oferta las tecnicaturas en Obstetricia y Educación Temprana del Recién Nacido, en Acompañante Terapéutico Integral, Control de Vectores, en Asistencia Odontológica y Promotor de la Salud Bucodental, Administración de Servicios de Salud, Diseño de Indumentaria Regional, Geontología, Enfermería Profesional, Museología y Conservación del Patrimonio, Laboratorio con Formación Comunitaria, Turismo, Agente Sanitario y Promotor de la Salud.

En la Escuela de Danza, Profesorado de Expresión Corporal. En la escuela de Música, profesorado de Música y en Escuela de Teatro, Técnico Superior en Teatro.

En Guillermo C. Paterson de San Salvador de Jujuy y San Pedro, la tecnicatura en Enfermería Profesional.

En la Juanita Stevens los profesorados de Francés, Inglés y Portugués. En Artes; profesorado Artes Visuales en distintas orientaciones. En la exHilandería, profesorado de Teatro.

En el Colegio Nacional los profesorados de: Geografía, Historia, Psicología y Filosofía. En la Escuela Normal los profesorados de Biología, Educación Tecnológica, Física, Química, Técnico Superior en Hostelería, Técnico Superior en Soporte de Infraestructura Tecnología de la Información y Técnico superior en Gestión Ambiental. En 23 de Agosto, profesorado de Inglés.

EL Instituto Superior de Arte de Humahuaca cuenta con el profesorado de Artes Visuales, Técnico superior en Comunicación Social c/o al Desarrollo Local.

En la Quiaca los profesorados de Inglés, Lengua y Literatura, Matemática, Técnico Superior en Cocinas Regionales y Muralismo.

En Abra Pampa, los profesorados de Lengua, Matemática, Técnico Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información, Técnico Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria c/o en Cultivos Andinos y Técnico Superior en Energía Solar.

En Tilcara, los profesorados de Historia, Inglés, Lengua y Literatura; Técnico Superior en Turismo.

En Humahuaca los profesorados de Inglés, Economía, Técnico Superior en Hotelería y Técnico Superior en Salud.

En Tumbaya las tecnicaturas de Enología e Industrias Frutihortícolas, Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. En Susques la tecnicatura de Química Minera Sustentable.

En El Carmen los profesorados de Inglés y las tecnicaturas de Gestión de la Producción Agropecuaria c/o animal, Administración de Sonidos Gastronómicos y Turismo.

En Perico los profesorados de Inglés, Matemática y las tecnicaturas de Producción Agropecuaria c/o en Manejo Sustentable y Soporte en Infraestructura y Tecnología de la Información.

En Monterrico las tecnicaturas de Seguridad e Higiene Laboral, Administración y Desarrollo y Gestión Empresarial c/o Pymes y de Gestión y Desarrollo de Energías Renovables.

En La Mendieta, tecnicatura de Comunicación Social c/o al Desarrollo Local. En La Esperanza, tecnicatura en Química Agroindustrial y en Palma Sola tecnicatura en Gestión de los Recursos Hídricos c/o en Riesgo.

En central, los profesorados de Biología, Física, Geografía, Inglés, Matemática, Química, Lengua y Literatura. Además las tecnicaturas en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información, en Entrenamiento Deportivo, en Higiene y Seguridad en el Trabajo, en Administración de Empresas c/o en Pymes y en Trabajo Social.

En Fraile Pintado las tecnicaturas de Administración de Empresas c/o en Comercialización, en Gestión de la Calidad c/o en Procesos Productivos, en Gestión de la Producción y Agropecuaria c/o Frut. Agroecológica.

En Libertador General San Martín, Profesorado de Inglés, Matemática y Tecnicatura en Turismo. En la Escuela Normal los profesorados de Educación Especial c/o dos Orientaciones y Química.

En Yuto la tecnicatura en Gestión de la Producción y Agropecuaria c/o Fruta Agroecológica.