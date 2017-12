La ley de transporte se trataría en extraordinaria

Luego de posponerse durante las últimas sesiones la nueva ley de "régimen transitorio de regularización del transporte compartido de personas por automotores", sería tratada la próxima semana en la única sesión extraordinaria que se convocaría desde la Legislatura de la provincia en el presente periodo.

El diputado miembro de la comisión de Transporte de la Legislatura, Rodolfo Nieto, indicó que la normativa no se trató sesiones anteriores por falta de tiempo, pero que la idea es que sea tratada en el recinto la próxima semana, con el objetivo de ponerla en vigencia "lo antes posible".

Los interjurisdiccionales también se hicieron presentes ayer en la "Casa de Piedra" con el objetivo de acordar cómo funcionará el servicio alternativo en el caso de que algunos de los choferes presente un certificado de salud en la Secretaría de Transporte, órgano de aplicación de la nueva ley.

En este sentido, Nieto explicó que -como este pedido- resta por acordar numerosos detalles del proyecto, como por ejemplo, las paradas que serán indicadas por los municipios, pero estos últimos pormenores serán definidos al momento de la reglamentación.

"Estamos trabajando para tratar el proyecto en la última sesión en función de que es necesario solucionar este tema, tal vez la solución no sea la ley solamente, es el inicio de la solución", sostuvo el legislador provincia.

El diputado detalló que el proyecto no fue modificado pese al transcurso del tiempo y recordó que de aprobarse, habrá cambios vinculados al funcionamiento de los móviles, y uno de ellos es que, al ser un transporte alternativo, su pasaje debe ser un 50% más caro de lo que es el boleto mínimo de cualquier traslado de localidad a localidad.

El funcionamiento de los interjurisdiccionales está plasmado en el segundo capítulo del proyecto de ley, donde se los considera un transporte alternativo y no público.

Emergencia en el transporte

En tanto, en el primer capítulo de la ley se levanta la emergencia del transporte - que se encuentra vigente desde hace diez años- y plantea un plan de 5 años para superar la situación del "transporte masivo", es decir, de los colectivos urbanos. "Queremos adjudicar en forma directa por cinco años a los empresarios que están prestando servicio en el transporte masivo de pasajeros y que prestan buen servicio", detalló Nieto.

Además hay un tercer capítulo que contempla "un fondo de fomento y control", en el que se destinarán las partidas del presupuesto a los aportes masivos y de aporte del transporte masivo e interjurisdiccional.

En otro aspecto de la ley también se faculta a quienes deben ejercer el control, y se faculta a la Secretaría de Transporte de la provincia, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia y la Dirección de Tránsito de las comunas. "La ley tienen el consenso de las partes, tiene el consenso de los que decían la Cámara de Transporte eran los damnificados, y hoy se entendió que esto, como es un sistema que funciona desde hace más de quince años, es una realidad que debe regularizarse", concluyó Nieto.

Alejandro Vilca, Frente de Izquierda

“Nosotros a partir del lunes comenzamos a cumplir nuestras funciones formalmente, pero hasta ahora no tenemos oficinas, estamos en los pasillos, sentados en las escaleras y no nos avisaron de una sesión extraordinaria. Estamos tratando de hablar con secretarios administrativos para obtener nuestro espacio físico y no tenemos mayor información de lo que se va a tratar. Estamos preocupados porque creemos que puede ser un problema político con el Frente de Izquierda, pero apenas tengamos información sobre el proyecto daremos a conocer nuestra posición”.

Alejandra Cejas, Justicialismo

“La sesión que vienen con seguridad va a ser para el tratamiento de la ley que firmó Gerardo Morales con Macri sobre el denominado consenso fiscal, el cual tiene prevista la reducción de gastos de la provincia, con el ajuste a las pautas nacionales, que fue la herramienta real que faltó durante la sesión de tratamiento del presupuesto. Ese es el motivo por el cual se va a tener que sesionar, los demás son temas que quieren instalar, pero lo real es que seguramente habrá un ajuste en reducción de gastos en recursos humanos del 20% y previsiones presupuestarias para que no haya un incremento salarial del 10%”.