Camioneta chocó contra la pared de un negocio

Providencialmente no hubo que lamentar personas heridas.

"La falta de controles en la zona motiva que sucedan hechos como este", manifestaron vecinos del lugar.

El siniestro se registró en las primeras horas de ayer, alrededor de las 6.30, entre la calle Chorcán y Marina Vilte del barrio Alto Comedero.

Una zona sumamente concurrida y en un lugar próximo a una parada de ómnibus, donde por la hora generalmente se concentra una importante cantidad de gente que espera el paso de los rodados del transporte de pasajeros para dirigirse al centro de la ciudad por razones laborables o de estudio.

Ana Veliz, propietaria del negocio, en diálogo con El Tribuno de Jujuy informó que al momento del hecho se encontraba desayunando junto a una de sus hijas, cuando escucharon el impacto del rodado, lo que provocó el susto de ambas.

Veliz remarcó que lamentablemente son muchos los automovilistas que después de abandonar los lugares de recreación que hay en la zona toman esas calles como "verdaderas pistas de carrera".

Ana indicó que "no es la primera vez que esto pasa, anteriormente otro vehículo me dañó el cartel del local de la misma forma, por suerte no pasó a mayores", agregando que "en esta esquina siempre circula una importante cantidad de gente".

La comerciante resaltó que "dentro de la camioneta, una Toyota, se trasladaban entre cuatro y cinco personas, en aparente estado de ebriedad, quienes antes de que arribe la policía quisieron darse a la fuga".

"Rápidamente llamé a mis familiares y con la policía que llegó en ese momento se evitó que estas personas intentaran fugarse", agregó.

"Ya realizamos la denuncia correspondiente, ahora veremos de reconstruir la pared", destacó.

Para finalizar la mujer solicitó que "necesitamos más controles y que la gente tome conciencia de que si bebe, no tiene que conducir".