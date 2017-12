La CTA Autónoma se movilizará  contra la reforma previsional

Ante la decisión de la Cámara de Diputados de tratar el proyecto de reforma enviada por el Gobierno Nacional, la CTA- A ratificó su intención de movilizar junto a otros sectores del campo popular con diferentes medidas de acción tales como marchas, acampes, vigilias a realizarse frente al Congreso de la Nación cuando el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados.

La Central comunicó además que "los trabajadores y las trabajadoras organizadas no dejarán pasar estas reformas neoliberales que pretenden cercenar derechos laborales ganados con el sudor de luchas históricas". Al tiempo que remarca "la decisión de la clase trabajadora organizada de no abandonar la calle hasta que no cesen estas medidas de ajuste para el pueblo y de liberalización de la economía".