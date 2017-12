Comenzó el éxodo en el plantel "merengue"

Ladogana, "Jony"Acosta y Oltolina no seguirán en la próxima temporada. También es duda Zingariello.

Todo lo bueno que hizo Altos Hornos Zapla en la Primera Fase del Federal A parece poco a poco esfumarse. Es que la dura situación institucional, con 2 meses de salarios atrasados y otros detalles que se suscitaron durante la temporada, confirmaron hace casi 30 días la salida del volante central Marcos Brítez Ojeda. Comunicó al plantel, cuerpo técnico y previamente a los dirigentes, que buscará nuevos horizontes, por eso el pasado martes regresó a Buenos Aires. Y esa misma decisión habrían tomado el volante Jonatan Acosta y el delantero Francisco Ladogana, que se marcharon en la misma jornada con previa reunión solicitando rescindir sus contratos profesionales.

A esto se le suma la baja de David Oltolina, uno de los tantos refuerzos que llegó al "merengue", que sin minutos de fútbol, ni en los entrenamientos por una postura cerrada del DT Horacio Zingariello, arregló su desvinculación con los directivos y ayer también regresó a La Plata.

El resto

El resto del plantel aguardará hasta mañana para ver si se logra percibir un porcentaje más amplio de la deuda para poder retornar a sus casas y volver a Palpalá el 4 de enero y un día después empezar los trabajos de pretemporada pensando que a mitad de ese mes disputarán la primera etapa de la Copa Argentina con elencos de la misma categoría. Sabiendo que la última goleada sufrida, 3 a 0 ante Chaco For Ever, lo depositó en la Zona Reválida con chances de conseguir el segundo ascenso a la B Nacional. Allí integrará la Zona 4 junto a Guaraní Antonio Franco (Posadas), Juventud Antoniana (Salta), Mandiyú (Corrientes), San Jorge (Tucumán) y Patria (Formosa). Teniendo en cuenta que mañana a las 15 se conocerá el fixture de la competencia que iniciaría el 5 de febrero de 2018 y posiblemente los cruces que tendrán en la Copa Argentina.

El 29, elecciones

Sin embargo, el futuro dependerá de lo que suceda el próximo 29 del corriente en la renovación de autoridades que hoy tiene como firme candidato por el oficialismo a Marcelo Lizárraga, empresario y CPN (Contador Público Nacional), según declaraciones del actual vicepresidente Sergio León. La incertidumbre surge porque pese a las constantes reuniones entre los candidatos aún no se confirmó si habrá o no una lista "unificada" con el resto de los socios que respaldan a Ricardo Oviedo, empresario, otro posible candidato. De un lado hay muchas voluntades y del otro proponen solvencia económica para sanear deudas. Aunque todo es un frenesí porque hace pocos días trascendió que un grupo de socios habría presentado una nota solicitando una asamblea extraordinaria pidiendo la rendición de cuentas y la suspensión de renovación de autoridades.

El técnico

En ese sentido el DT de Zapla también hizo referencias diciendo que "vamos a ver qué hacemos porque fue un torneo muy estresante por todo lo que tuvimos que vivir, fue muy bueno lo que se hizo pero no logramos el objetivo. Hay que replantear algunas cosas y más esperar el tema de las elecciones para ver que opciones hay pero el objetivo principal no se logró lamentablemente y ahora a descansar, tranquilizarse porque si bien hubo muchos errores también hay que destacar las virtudes". A su vez contó que "el tema de la pretemporada tenemos que analizarlo con el "profe" (Pablo Patiño) porque seguramente se le planificará un trabajo para que en los días de vacaciones los jugadortes estén acomodados en lo físico porque no hay que olvidarse que la Copa Argentina la tenemos muy encima y la intención es volver a la pretemporada el 5 de enero", acotando que "sería bonito que todos continúen y poder complementarnos con esos dos refuerzos permitidos, pero vamos a ver qué pasa, primero queremos sacarnos todo el estrés y analizarlo más en frío", sostuvo.

Asimismo Zingariello admitió que con los posibles refuerzos "se había avanzado con esta gran posibilidad de entrar en la Segunda Fase, hubo contacto directo con un par de nombres que estaban interesados en venir y ser parte de este plantel, pero ahora cambia todo porque es muy diferente jugar la Zona Campeonato que jugar la Reválida. Necesitamos un volante central y un marcador central zurdo, fue lo que siempre me develaron. Vamos a ver lo mejor para la institución con los nuevos dirigentes y si mi alejamiento es positivo para el club, seguramente que no tendré motivos para dar un paso al costado. Y si nos sentamos y planificamos una buena temporada, con objetivos planteados y manejarnos de la mejor forma y responsabilidad en todo sentido, seguramente Zingariello podrá tener continuidad". Esperanzado en mejorar lo realizado y dependiendo de las cuestiones institucionales dijo que "algo se mejoró en los últimos días y lo mismo con los chicos, hubo una reducción de la deuda. Sabemos que el dinero no hace la felicidad pero sí te calman los nervios y hay muchos chicos que tienen familia y trabajan para ser compensados económicamente. Como socios, hinchas, espero que mejoremos en lo institucional".