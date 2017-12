"Ratifico mi posición de rechazar el ajuste", dijo Martiarena

"Queridos Jujeños:

Quiero informarles que esta tarde se levanto la sesion convocada en la Camara de Diputados de la Nacion por falta de quórum, no habiendo el Gobierno Nacional logrado mayoría para tratar el Proyecto de Reforma Previsional.

Yo al igual que muchos otros legisladores del Peronismo Nacional en sus distintas corrientes internas no dimos quorum. Ratifico mi posicion que la efectuara muchos muchos dias atras de rechazar el Ajuste que propone el Presidente Macri junto a su gobierno y que es una recomendacion del FMI - Fondo Monetario Internacional de pretender reducir los magros sueldos de los Jubilados, Pensionados y Beneficiarios de la AUH -Ayuda Universal por Hijo que iban a afectar a 12.000.000 de argentinos que sufren el flagelo de la Pobreza, de la Indigencia y de la Desocupacion.

La desicion del Gobierno Nacional de rebajarle los sueldos a los mas debiles de nuestra Patria es una desicion politica injusta, erronea y deshumanizada.

Mis padres desde muy niño al igual que a ustedes nos enseñaron que a los personas mayores, a nuestros abuelos y a los ancianos se los debe respetar y Honrar.

Esta iniciativa oficial de haber sido aprobada iba a perjudicar y angustiar aun mas la vida de nuestros ancianos, jubilados y pensionados que viven en toda la Argentina y tambien de mi querida Provincia de Jujuy.

Conozco la grave situacion que atraviezan nuestros ancianos de Jujuy por que la vi y la conozco profundamente,quienes cobran muy poquito, no pueden llegar a fin de mes, no pueden pagar la luz y el gas y tienen que optar entre comprar medicamentos o comer.

Voy a seguir luchando desde mis convicciones justicialistas y desde mi concepcion humanista de la Vida y de la Politica para que construyamos una Argentina Nueva,Grande y Federal donde se Honren a los Ancianos que son lo mas sagrado que tenemos y garantizarles a todos ellos que tengan una Vejez y una Vida digna. Con el mayor afecto."

Jose Luis Martiarena Diputado de la Nacion

Provincia de Jujuy"