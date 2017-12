Piden más accesibilidad para los no videntes

Veinte años se cumplieron de la Asociación de Ciegos "Héctor Nerssier". Rindieron homenaje a Isabel Elías, fundadora y pilar fundamental para los que allí trabajan. Ella falleció el 30 de julio de este año y es la inspiradora para sus socios a fin de seguir con el objetivo de ayudar a los ciegos a movilizarse.

La sede de la Asociación de Ciegos "Héctor Nerssier" se encuentra en Loteo Bárcena, calle Granaderos 2424.

Gran esfuerzo realizan para mantener una asociación que se sustenta con el sacrificio de sus integrantes y la voluntad de colaboradores, ya que no reciben subsidios del Gobierno ni del municipio.

De estos 20 años ellos realizan un balance de su trabajo y resaltan que la ciudad no es accesible y tampoco inclusiva para que transiten personas con discapacidad visual.

En Jujuy el 15 % de la población padece una discapacidad, es el último número que arrojó el censo del 2010.

En este encuentro la presidente de la Asociación, Severina Tinte, comentó que la entidad se mantiene con el esfuerzo de sus integrantes, "todos los miércoles vamos a tocar en calle Belgrano y cubrimos algunos gastos. No recibimos del Gobierno ni del municipio, por eso hacemos nosotros el esfuerzo", recalcó.

El festejo se concretó en Alto Comedero pero su sede se encuentra en el Loteo Bárcena, calle Granaderos 2424, donde dictan talleres enseñando Braille, orientación y movilidad. "Son actividades de la vida diaria para no depender de nadie", afirma Severina. Allí asisten personas de más de 18 años con el objetivo de rehabilitarse y poder manejarse solos en la ciudad, llegan de capital y del interior como Calillegua y de Abra Pampa, entre otras localidades.

Así también Facundo Motta dicta talleres en Braille y recalca que "hemos sufrido una pérdida importante este año, se fue Isabel Elías. Estábamos muy acostumbrados a sus acciones pero nos ha dejado una gran enseñanza que es rehabilitar y tratar de sacar adelante al ciego, que no se quede en la casa, y esa es la misión que tenemos".

Pasaron 20 años, la institución creció, su sede central permanentemente está ocupada con el dictado de los talleres de orientación y movilidad, y Braille. Las personas acceden a los talleres cuando quedan ciegas por distintos motivos, son fundamentales para que aprendan a desplazarse y tengan una autonomía real en la vida. Otro factor que imposibilita un buen desplazamiento es la arquitectura de la ciudad.

Las leyes están como la provincial 4.398/88 y su decreto reglamentario donde habla del cupo laboral para la persona con discapacidad pero no se cumple. "Las cosas están y hay que ejecutarlas, lástima que no depende de nosotros y no hay una persona con discapacidad en lugares ejecutivos que manejen esta temática. Por eso hay una gran brecha para lograr una inclusión en todos los ámbitos".

"La ciudad no es accesible ni es inclusiva"

INTEGRANTE/ FRANCO MOTTA, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN, VALORA LA ACCESIBILIDAD

Las personas no videntes se adaptan a la fuerza a una serie de situaciones que viven a diario como ser veredas sin fin como las que rodean el casco histórico, las famosas "tortuguitas", la falta de semáforos para ciegos, veredas en buen estado, postes en medio de la vereda, entre otras construcciones que entorpecen su paso por la ciudad.

"La accesibilidad está complicada, no tenemos una ciudad accesible ni inclusiva. Se va trabajando, pero no hay grandes logros porque los actores fundamentales no somos las personas con discapacidad, esto lo hablo muy general. No tenemos la participación que requiere esta accesibilidad, somos nosotros los que padecemos la problemática. Puede haber mucha teoría, pero cada ciudad y contexto es distinto. No es lo mismo un ciego que se rehabilite acá, que en Córdoba o ciudades grandes. Acá hay obras nuevas como en Casa de Gobierno en cuanto a la discapacidad visual, las veredas no son accesibles, no hay quien te guíe", destaco Motta.

En este sentido resaltó que "con las obras nuevas en el casco histórico, en la plaza volviendo a la discapacidad visual las veredas no son accesibles, no están delimitadas, no hay una guía que pueda orientar en una esquina. Esto dificulta porque una persona que está aprendiendo a movilizarse y con estas dificultades se frustra y les cuesta mucho y no salen más de la casa .Quizás a mí esto no me hace nada una frustración si me tocan bocina, etc. Es mi realidad, pero no ayuda a las personas que recién pierden la vista. Cuando recién pierden la vista y se encuentran ante una adversidad y es ahí donde no nos ayuda la población. Entonces hay mucho por trabajar, necesitamos que se nos den los espacios. Somos los protagonistas para la accesibilidad, tenemos que comprometernos pero si no tenemos esos espacios, muy difícil que se logre esa inclusión de la que se habla", afirmó.

Requieren más concientización

El tema transporte es otro malestar para esta población, califican como "complejo". "No hay colectivos accesibles, ahora se ven colectivos con elevadores que son ilegales, no son los correctos. Es decir, tienen que ser colectivos de pisos bajos para que no solo lo utilice una persona con discapacidad en silla de ruedas, sino también una persona adulta, anciana, embarazada o que alguien que está circunstancialmente con una discapacidad por un accidente. Hay mucho por trabajar, somos optimistas", afirmó.

Desde la asociación realizan actividades de concientización, aunque también sienten limitación en los medios de comunicación. "Lo nuestro es el andar a diario y cuando tenemos la oportunidad de difundir para que la comunidad colabore con los ciegos, en asistirnos, cruzar una calle, preguntar qué busca. Eso es mucho para nosotros. Hay mucho por hacer desde los entes gubernamentales que lamentablemente no se viene dando, y no es de ahora. No se ponen a personas con discapacidad, sea la bandera política que sea, esto viene de años como los años de nuestra institución", relata.

Ya finaliza el año, muchos terminan el curso de Braille y se manejan solas y ese espacio queda para otra persona que lo requiera, que por diferentes problemáticas pierden la vista. Hoy en día es notable que hay más ciegos en la calle, rehabilitados y es fruto de la asociación.

El objetivo de la Asociación es tratar de crecer, para que el ciego salga y no se quede en su casa y es un preentrenamiento laboral para futuro que es un gran paso, difícil, porque no se da la inclusión laboral. "Somos pocos los que tenemos la posibilidad de tener un trabajo", afirma Motta.

Espacio de encuentro Coro Voces del alma

CORO/ UN GRUPO DE MUJERES QUE ENCONTRÓ SU ESPACIO EN EL CANTO

El Coro "Voces del alma" es uno de los talleres que implementa el Pami destinado a sus socios y no socios, para desarrollar diferentes actividades. Este coro se presenta en los centros de jubilados y comparte un repertorio que permanentemente van cambiando.

Este el único coro de este proyecto, es un grupo de mujeres, la mayoría muy armoniosas tanto en las voces como en calidad humana que disfrutan de este espacio por sobre todo. Además entre ellas se encuentra Severina que es muy entusiasta y participa de este espacio.

Es un grupo humano muy ameno, donde muchos de ellos buscan disfrutar y brindarse a otros. A este Coro lo invitan siempre a las actividades propias del Pami y de quienes los van conociendo. Estuvieron en el 20´ aniversario de la Asociación de Ciegos,y compartieron cantos y mucha alegría que las hermanas en la voz, la música que tanto disfrutan.

Esta presentación del coro fue una de las penúltimas, ya que finalizaron los talleres y las ultimas presentaciones son de cantos navideños.

La mayoría, mujeres que comparten su energía y un docente que las alienta a participar, a preparar nuevas canciones. También se suman la familia, hijos, sobrinos, nietos acompañando a abuelos. En este coro Severina alienta para cerrar el año con villancicos y regalar un repertorio a los niños del hospital.

Eliminar obstáculos

La accesibilidad es uno de los ocho principios generales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de la que la Argentina es parte. Su artículo 9 está referido a la accesibilidad. Es decir que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones (...)".

Identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, entre otras cosas, a edificios, vías públicas, transporte y otras instalaciones