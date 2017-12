La Nasa descubrió un planeta en un sistema parecido al solar

El descubrimiento del octavo planeta deKepler-90, a 2.545 años luz de la Tierra, se realizó con tecnología de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) y su telescopio Kepler, e inteligencia artificial desarrollada en colaboración con el gigante tecnológico Google, informó la agencia EFE.

Para encontrar el nuevo conjunto de planetas, los investigadoresChristopher Shallue y Andrew Vanderburgentrenaron a una computadora con IA para identificar exoplanetas en las lecturas de luz registradas por Kepler: un minúsculo cambio en el brillo capturado cuando un planeta pasaba o transitaba frente a una estrella.

Our@NASAKeplermission's search for new planets teamed with machine learning to discover another solar system with an 8th planet that is 2,500 light-years away. Here’s what you need to know about the#Kepler90discovery:https://t.co/2JpIr7p4pEpic.twitter.com/nqvLw5mlSv