José Luis “El Puma” Rodríguez recibió un doble trasplante de pulmón

El Puma Rodríguez recibió este lunes un doble trasplante de pulmón en un hospital de Miami y se encuentra en terapia intensiva. Padece fibrosis pulmonar idiopática y, según se confirmó estaba esperando un donante hace mucho tiempo.

“Anoche lo llamaron y se sometió a la operación en las primeras horas de hoy en el hospital Jackson Memorial”, detalló su publicista Beatriz Parga. “Para él, esta es una nueva oportunidad de vida y está viviendo todo el proceso con mucha fe”, agregó.

El cantante está internado en terapia intensiva, acompañado solo por familiares cercanos, y sus médicos están pendientes de la reacción de su cuerpo a los nuevos pulmones. “Para asegurarse de que no haya rechazo, kas primeras 72 horas son cruciales”, continuó la publicista.

En setiembre de 2014, el venezolano contó que, desde 2000, sufre la enfermedad incurable fibrosis pulmonar idiopática. Según detalló Parga, llevaba un año intentando frenar la enfermedad con un tratamiento de células madre: “En las últimas semanas sus pulmones le estaban obligando a guardar reposo, pues tenía que estar cerca del oxígeno”.

“Estoy esperando un milagro de Cristo para mi cuerpo. Estamos en eso. Si Dios me lo permite estaré unos años más, o me iré pronto, no sé”, decía en abril pasado el cantante que agradeció las oraciones de sus fanáticos.

El Puma Rodríguez está viviendo en Miami desde la década del ’90. Allí, contrajo matrimonio con la modelo cubana-estadounidense Carolina Pérez, con quien tuvo a Génesis Rodríguez. El cantante, además, es padre de Liliana y Lilibeth Morillo, fruto de su relación anterior con la venezolana Lila Morillo.