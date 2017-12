“Star Wars The Last Jadi”: un nuevo episodio de la saga galáctica

La película más esperada del año, la octava de la saga más famosa de la historia del cine, “Star Wars”, forma parte de la cartelera local y resulta imposible mantenerse indiferente porque parece que el mundo se divide en dos: los fanáticos de La Guerra de la Galaxias y los que no los son y cualquiera sea el lugar que ocupe el espectador es muy difícil no reconocer la grandeza de esta serie que comenzó George Lucas hace ya 40 años.

“Star Wars. Episodio VIII. The Last Jadi” gira en torno a personajes que conocimos en “El Despertar de la Fuerza”, la joven chatarrera Rey procedente de Jakku, Finn el ex stormtrooper que escapa de las garras la Primer Orden y Poe, el piloto de la Resistencia quienes ahora se unirán a las leyendas galácticas en una épica aventura en la que se develarán misterios milenarios de la Fuerza e impactantes revelaciones del pasado.

Se trata de una entrega de transición en la que los legendarios héroes, que aman generaciones, pasan la posta a los nuevos, en consecuencia la nostalgia juega un rol importante en la propuesta del director Rian Johnson. Además el filme carga con un peso emotivo muy fuerte, por la reaparición de Mark Hamill encarnado al legendario personaje de Luke Skywalker y sobre todo de Carrie Fisher, fallecida en diciembre del año pasado, porque verla interpretar por última vez a la princesa Leia, su personaje más icónico, seguramente arrancará una lágrima a más de uno.

La película técnicamente es impecable, los efectos digitales son prácticamente imperceptibles, es una buena opción de acción y aventura, donde el humor juega un papel importante pero tiene una estética diferente, se nota la marca del director de “Looper”, algo que tal vez los fans resentirán.