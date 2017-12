Lagomarsino aseguró que su procesamiento sólo busca cerrar la causa

El técnico informático Diego Lagomarsino sostuvo hoy que su procesamiento como partícipe necesario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, dictado ayer por el juez federal Julián Ercolini, "es la forma de buscar cerrar la causa" y consideró que ése "no será el camino de la verdad" sobre lo ocurrido el 17 de enero de 2015.

"Tienen que investigar a todos", pidió el asesor en informática de Nisman, quien prestó el arma que provocó la muerte del ex fiscal, al ser consultado por la prensa a la salida de su domicilio en la localidad de Martínez.

Tras el fallo dictado ayer por el juez Ercolini, Lagomarsino lamentó "estar procesado siendo inocente" y confesó estar "hecho mierda" y que enfrenta la situación "por la fuerza" que le dan sus dos hijos.

Ante los medios, el técnico reconoció que aún no leyó el dictamen del magistrado, y que a partir de su lectura y la consulta con sus abogados, determinarán la estrategia a seguir.

"Está a la vista que Nisman me complicó la vida", afirmó Lagomarsino, quien desde ayer está procesado junto a cuatro custodios de Nisman, acusados de haber cometido el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", por desproteger al fiscal especial del caso AMIA.

"Siempre estuve a disposición de la Justicia", dijo tras reconocer que la medida dictada ayer por el juez Ercolini lo "shockeó" aunque "tenía indicios" de que podía ocurrir.

Lagomarsino, quien fue la última persona que vio con vida a Nisman, afirmó que la causa judicial "es muy compleja" y sugirió que "hay mucha gente que tiene que hablar con la Justicia, especialmente los periodistas que dicen cosas que no están en la causa pero las dicen igual".

Afirmó también que en un principio pensó en matarse, pero que ese estado "ya pasó" y que la muerte de Nisman lo vive "como un proceso, casi una enfermedad".

El asesor técnico agregó que durante los casi dos años del hecho "no" fue amenazado y desvinculó el giro en la causa que ahora fue caratulada como "homicidio simple", a una "cuestión política".

Aclaró que "no conocía" la denuncia que preparaba Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno por el presunto encubrimiento de los imputados en el atentado a la sede de la AMIA, ocurrido en 1994.

También dijo que "todos pueden hablar y decir que lo mataron" pero que "los médicos del Cuerpo Médico Forense dijeron en la primera autopsia que era suicidio".

"Ellos más el médico que designamos con mi abogado dijeron que no tenía signos de haber sido golpeado", agregó al referirse a la segunda autopsia realizada por peritos de Gendarmería Nacional que se diferenciaba de la primera en varios puntos.

Antes, en declaraciones a radio Con Vos, Lagomarsino reveló que Nisman fue quien lo "convenció" de que votara a Cristina (Fernández de Kirchner): "Yo voté a Cristina"

También dijo que la relación de Nisman con sus custodios era "exigente" y que "no le gustaba que lo llamaran mucho por handy y se enojaba" cuando eso ocurría pero no quiso opinar sobre el rol de los agentes.

Consultado sobre la actitud de la madre de Nisman de retirar el contenido de las cajas de seguridad que tenía con su hijo antes del allanamiento ordenado por la Justicia, Lagomarsino dijo: "habría que investigar que había en las cajas. Es al menos raro".

"No sé si iré a la cárcel", respondió Lagomarsino antes de subir a un automóvil y manifestar su sentimiento por Nisman: "Alberto fue brillante. No puedo tener sentimientos malos por alguien que no está. Siento mucha pena".

