Quíntuple asesinato en Santa Fe

El barrio Alfonso de la capital de Santa Fe está conmocionado por una verdadera masacre perpetrada por Facundo Solís, un suboficial del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).

Solís asesinó con su arma reglamentaria a su ex pareja y su novio, a la hija de su ex, a su ex suegra y a su ex cuñada. Tras cometer los crímenes, el penitenciario se atrincheró en una vivienda y finalmente fue detenido.

Según informó Diario Uno, todo comenzó antes de las 15 horas, cuando Solís fue a la casa de su ex pareja, Mariel Noguera, con quien empezó a discutir. En un momento sacó su pistola calibre 9 milímetros y le disparó varias veces. Murió en el acto.

El ataque de furia no terminó ahí. Solís fue a la casa de al lado y ejecutó de un disparo en la cabeza a las otras víctimas. Finalmente se atrincheró.

Los vecinos escucharon los disparos y llamaron al 911. La casa fue rodeada de agentes de la policía y unos quince minutos después lograron detener a Solís y rescatar a un hijo de Noguera que recibió un balazo, pero sobrevivió y fue trasladado al hospital Cullen.