Futbolista de Islandia sorprendió al confesar que es hincha de Rosario Central

Kristján Svanur Eymundsson es un jugador de Islandia que se desempeña como lateral por ambas bandas en la tercera división del fútbol de su país. Y en las últimas horas sorprendió a todos al confesar que es fanático de Rosario Central.

Eymundsson vivió en Argentina hace cinco años. "Hice un intercambio cultural de la secundaria en 2012, estuve casi un año. Ahora tengo gente que llamo mi familia y amigos que he vuelto a ver unas veces", contó.

Y explicó que le dijeron que “que tenía que elegir un club en Rosario" y por proximidad al azul del club que ama en su país, el Fjölnir Reykjavík, eligió al club de Arroyito.

"Me sorprendió la cultura de Argentina. La gente tan amable. Me sorprendió la forma de compartir mates, o lo que sea", aseguró a Infobae y agregó: "Me encanta el mate, con un poco de azúcar. Aunque si es amargo también está bien".

Finalmente, el islandés confesó estar entusiasmado con la idea de que su país enfrente a Argentina el 16 de junio del 2018 en el estadio del Spartak de Moscú.