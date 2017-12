Las series que llegan en 2018

Tras un año en el que la producción de series internacionales marcó un nuevo récord, con más de 500 ficciones sólo originadas en la industria estadounidense, los expertos aventuran que el formato no ha llegado a su pico y por ello en 2018 llegarán estrenos y nuevas temporadas de grandes éxitos.

Poco tiempo transcurrió entre las 200 series que tenían aire en 2010 hasta la actualidad, marcada por la transformación que generó la entrada al juego de las plataformas de streaming como Netflix y Amazon, la participación cada vez más habitual de figuras de la gran pantalla y el crecimiento inédito de los presupuestos para el formato de ficción televisiva.

Sólo como ejemplo: “The Crown”, el drama histórico de Netflix sobre la reina Isabel de Inglaterra, se erigió en la serie de mayor presupuesto del mundo, con más de 15 millones de dólares de costo por episodio, cifra que se romperá largamente cuando en 2019 “Game of Thrones” regrese para su octava y última temporada.

Lejos de ser una burbuja a punto de explotar, la llamada "tercera edad de oro de la TV" ha dado paso, según expertos del negocio como el director ejecutivo de FX Networks John Landgraff, a la era de la “peak TV”, en la que la producción lleva un ritmo tan acelerado que nadie tiene tiempo para estar al tanto de todas las series existentes.

En ese universo ya inabarcable pueden -y deben- distinguirse aquellas propuestas de calidad en la que guionistas, realizadores y productores se lanzan a poner en práctica ideas arriesgadas.

En ese plano suele ubicarse HBO, que en 2018 traerá la segunda temporada de la elogiada “Westworld”, de Jonathan Nolan, y de la gran ganadora de la temporada de premios “Big Little Lies”, que originalmente sería una miniserie de temporada única pero que a la luz de su éxito, su creador David E. Kelley confirmó una segunda entrega en proceso.

HBO también estrenará en 2018 “Sharp Objects”, con Amy Adams encarnando a una investigadora que debe volver a su pueblo natal para investigar el crimen de dos niñas; “Here and Now”, un drama familiar con Tim Robbins y Holly Hunter, y la criminal “Mosaic”, de Steven Soderbergh.

La serie del realizador de “Traffic” y “Erin Brockovich”, quien ya estuvo detrás de una gran serie como el drama de época “The Knick”, es una interesante propuesta, sobre todo para el Hemisferio Norte, porque allí está disponible una aplicación para dispositivos móviles que permite previsualizar la historia pudiendo variar la óptica de distintos personajes.

Con 8.000 millones de dólares de presupuesto para el año próximo, Netflix lanzará nuevas series originales casi semanalmente, aunque una de las más esperadas es la de ciencia ficción “Altered Carbon”, que llega en febrero y muestra un mundo en el que las mentes pueden sobrevivir al cuerpo e instalarse en otros.

Otras de las más esperadas son “The Ballad of Buster Scruggs”, una miniserie western de antología de los hermanos Joel y Ethan Coen en la que cada capítulo será una historia diferente, y “Maniac”, una comedia ambientada en un hospital psiquiátrico de Cary Fukunaga (“True Detective”) con un elenco de lujo integrado por Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux y Sally Field.

FX traerá el mes que viene una nueva temporada de la serie de antología criminal de Ryan Murphy “American Crime Story”, esta vez focalizada en “El asesinato de Gianni Versace”, con Edgar Ramírez, Ricky Martin y Penélope Cruz.

El prolífico Murphy traerá otras tres series este mismo año: “9-1-1” por Fox, la segunda temporada de “Feud” y “Pose” ambas por FX; ésta última ambientada en los '80 y centrada en la comunidad LGBTQ de Nueva York.

La temporada 11 de “The X Files”, la segunda desde su regreso a la TV, también podrá verse por Fox desde enero.

En 2018 también llegará a Estados Unidos la segunda temporada de la distópica “The Handmaid's Tale”, que ganó toda clase de premios este año tras su emisión por la plataforma estadounidense Hulu, y que aquí en Argentina recién llegará su primera entrega este verano a través de Paramount Channel.

También de Hulu y sin pantalla todavía en Argentina será “Castle Rock”, una miniserie producida por J.J. Abrams que toma el universo de personajes y tramas de Stephen King y los combina en una trama de misterio.

“The Romanoffs”, sobre los descendientes de la familia del último zar de Rusia, por Amazon; la serie de suspenso y horror “The Terror”, por AMC; o “El alienista”, drama de época criminal con Luke Evans, Dakota Fanning y Daniel Brühl, por TNT, son otras de las series presuntamente de gran nivel que llegarán en 2018.

Cada canal o plataforma de streaming tiene o aspira a tener al menos una serie de calidad en su catálogo, incluso Nat Geo, que en 2018 traerá la segunda entrega de la serie producida por Ron Howard, “Genius”, esta vez enfocada en la vida de un Pablo Picasso encarnado por Antonio Banderas.

Apple, por su parte, también se lanzará con todo al mercado de las series de ficción y para ello ha destinado presupuestos multimillonarios y contratado a numerosos ejecutivos de la competencia; los primeros programas esperados serán una reedición de “Cuentos asombrosos” de Steven Spielberg y una comedia con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston.