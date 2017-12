Los peligros de utilizar lentes de sol "truchos"

El Colegio de Ópticos de la provincia de Jujuy, es el órgano que tiene como finalidad ejercer el registro de la matrícula de sus componentes, controlar y regularizar el ejercicio de la profesión, el eficaz desempeño en resguardo de la salud visual y colaborar con las autoridades sanitarias y municipales para la supervisión de las casas de ópticas habilitadas, proponiendo a los poderes públicos la adopción de medidas y normas legales relacionadas con el ejercicio de la profesión, en concordancia con las leyes nacionales N§17132, la ley provincial 4386, el decreto 13242 y la ordenanza 3470, que rigen la actividad peticionando ante estas, el cumplimiento de las mismas.

Ante el comercio ilegal, el Colegio de Ópticos de Jujuy recomienda a la población no adquirir productos para la vista (Anteojos, Lentes de Contacto, Anteojos de Sol, Lentes de Sol, Armazones, entre otros), en la vía pública y ópticas no habilitadas.

El Colegio de Ópticos de Jujuy es una institución pionera en la República Argentina y está adherida a la Federación de Colegios de Ópticos del país.

Norberto Fermani, quien forma parte del grupo de empresas y ópticas federales, conoce el paño del mercado de anteojos a la perfección. Desde hace 30 años junto a su padre y su hermano menor maneja la empresa LGI que fabrica entre otras la marca Unión Pacific. "En la Argentina no existe una norma técnica que determine los estándares de calidad que debe cumplir un anteojo de sol en cuanto a los materiales a utilizar y las características que debe reunir, lo que es un verdadero peligro para la salud visual de la población", advirtió Fermani, quien también es el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Óptica (Cadioa).

Cale destacar que el Colegio de Opticos de Jujuy y su presidente Jorge Gómez, apoyan y acompañan este accionar en beneficio de la salud visual de la población.

Además Fermani realizó en sus oficinas de LGI en San Martín, un simple pero efectivo ensayo. Con una linterna de rayos UV (similares a los que emite el Sol) probó si los anteojos de sol (de distinta procedencia, incluso alguno de marca reconocida comprado en una óptica) poseen filtro de rayos UV. "Desde la Cámara venimos pregonando la necesidad de establecer normas técnicas. En nuestra fábrica colocamos el filtro UV a los anteojos, no es un problema de costo, es un tema ético. Inclusive dentro de la propia Cámara esta cruzada por la salud de la población nos costó una depuración de asociados que no estaban de acuerdo", disparó Fermani.

Para tomar dimensión de la problemática que implica para la salud pública la falta de controles de calidad tanto para la fabricación como para la importación, en el verano de 2017 se vendieron en la Costa Atlántica unos 2 millones de anteojos de sol. "Al no haber norma técnica, los controles que se hacen en la calle son muy limitados. La mercadería no se puede decomisar porque no hay una norma que permita someter a los anteojos a un control de calidad", alertó Ramiro Zilvestein, gerente de Cadioa.

Importación

La industria alrededor de los anteojos emplea en el país a más de 16 mil personas, entre puntos de venta (ópticas), fábricas y laboratorios. En la actualidad, hay tres factores que dificultan el giro del negocio para las 35 empresas fabricantes: el aumento de costos, el crecimiento de la importación y el contrabando.

"Con el incremento de costos en logística, servicios, infraestructura y mano de obra, en los últimos 12 meses un producto importado se volvió un 16% más competitivo que el argentino", ejemplificó Fermani.

Un estudio de Cadioa mostró que en los primeros 7 meses del año las importaciones de anteojos crecieron un 157% en comparación con el mismo período de 2016. Una tendencia que se refuerza con otro dato: en 2015 había 57 importadores declarados, en 2016 se registraron 77 y en este año que se va ya se inscribieron más de 100 importadores de anteojos.

En cuanto al contrabando, si bien en la Cámara reconocen una mejora en los controles, estimaron que en el país se comercializan por año unos 5 millones de anteojos truchos provenientes del contrabando. A esto se suma las liquidaciones de millones de anteojos alrededor del mundo que permiten a los importadores comprar embarques que ingresan al país sin ningún tipo de control técnico, por lo que la mercadería ingresa libremente. "Son anteojos que no pueden ingresar en países sin estándares de calidad, por lo que terminan entrando a la Argentina a un precio irrisorio", explicó Fermani. En ese sentido, desde Cadioa sostuvieron que establecer las normas técnicas permitiría eliminar estos embarques y al reducir la escala dar mayor competitividad a los productos nacionales.