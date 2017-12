Marcharán por el ingenio

A cinco días de la medida de fuerza que fue implementada por la dirigencia sindical y la masa trabajadora en reclamo por el despido de más de trescientos operarios, los trabajadores del Ingenio La Esperanza continúan con la toma pacífica de la planta fabril y según indicó el gremio azucarero hasta el momento ningún representante del Gobierno provincial se acercó a dialogar con los trabajadores.

El dirigente Néstor Bautista expresó que es una verdadera injusticia que después de casi 20 años de haber luchado por mantener el ingenio con una empresa en quiebra, que justo cuando la solución está al alcance de las manos los trabajadores se tengan que ir. Asimismo convocó a toda la comunidad a acompañar la marcha en apoyo a los trabajadores que se realizará mañana martes a las 9 y que saldrá desde el portón de la fábrica. Acotó que si la gente que compró tiene la intención de poner a caminar el ingenio, van a estar para colaborar, para trabajar codo a codo, "Eso se lo dijimos al presidente del grupo Omega Omar Leal, pero siempre y cuando los trabajadores sean tenidos en cuenta y estén dentro de este proyecto de refuncionalización de Ingenio La Esperanza".

Bautista sostuvo que siguen apostados en el playón de ingreso a la fábrica tratando de encontrarle una salida al problema planteado por el Gobierno. "Vamos a estar aquí hasta las últimas consecuencias, vamos a resistir. Mientras exista la posibilidad de solucionar el problema por otras vías, en una mesa de trabajo lo vamos a hacer, no vamos a ir al choque ya se lo demostramos al Gobierno, pero duele estar viviendo esta situación donde se ha ido en contra del trabajador", dijo.

Agregó que el viernes, en horas de la tarde, se firmó el traspaso y eso ha devenido en que a partir del miércoles de la semana pasada hayan comenzado a recibir cartas de despido. "A pesar de que el gobernador dijo en la conferencia de prensa después de haber firmado el traspaso que las puertas al diálogo estaban abiertas incluso el sábado o el domingo, no hemos recibido ningún tipo de comunicación, no mostraron la voluntad en querer solucionar este problema gravísimo que no sólo afecta al trabajador y a la familia sino a toda la región. Son casi cuatrocientos trabajadores que van a quedar en la calle, más allá de que el Gobierno diga de que no hay despidos", dijo.

Bautista expresó que "no fueron claros en la conferencia de prensa del viernes, sobre lo que se estaba firmando, cuál era el plan de trabajo y de entrega, qué es lo que pasa a manos del nuevo inversor y qué es lo que queda para el Estado. Lo que queremos es que se diga la verdad y qué es lo que se pretende hacer con el ingenio y con los trabajadores".

Tras ser consultado si el gremio tenía conocimiento del listado de despidos, Bautista dijo que desconocen cómo se hizo. "El ministró dijo a los medios que luego de un estudio técnico, práctico con gente de la gerencia y de Recursos Humanos se había determinado la confección de la lista. Se terminó despidiendo gente con una antigedad de 20, 30 y hasta 40 años de servicio, dejando en evidencia la falta de respeto hacia esos compañeros que entregaron gran parte de su vida para que el ingenio produzca. Tenemos compañeros que tienen hijos discapacitados que fueron despedidos, fue un golpe duro. Por eso hacemos responsable al Gobernador, a los ministros de Trabajo y de la Producción a la gente de la gerencia, sobre todo al ingeniero Rizzoti que llegó el año pasado con un desconocimiento total, cobrando un sueldo altísimo, con vacaciones de dos semanas por mes en Buenos Aires, nunca le interesó nada y hoy firma una carta de despido como si tuviese toda la facultad del mundo", finalizó.