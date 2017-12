Los kioscos de drogas no se logran erradicar en Azopardo

“Hoy el narcomenudeo es un tema que nos preocupa muchísimo”, informó a El Tribuno de Jujuy un investigador de la Dirección General de Narcotráfico de la Policía de la Provincia.

“La publicación en el diario sobre la falta de lugar fijo para la detención de "dealers’ narcos es un gran problema que por el momento pareciera no tener solución alguna”, agregó nuestro informante.

Además de los habituales procedimientos en los cuales se procede al secuestro de sustancias estupefacientes y a la detención de personas, la Dirección de Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Jujuy se encuentra desplegando una importante labor preventiva, más allá de los recorridos por las zonas claves de nuestra ciudad y la provincia.

“Zona roja”

“La zona roja no desapareció”, agregó el oficial, “todo lo contrario, años atrás era el lugar donde la moneda corriente era la prostitución y aguantadero de fiolos y "cafishos’ pero hoy es el lugar donde proliferan los kioscos de venta de droga, especialmente paco de la peor calidad”.

“Los puestos de venta se manejan hoy con empleados, como sucedía en Rosario (Santa Fe), los vendedores tienen entre 14 y 16 años a los que les pagan unos $ 150 para permanecer entre las 9 y las 14 o 15, después hay otro turno a la tarde”.

“Son los mismos que han sido detenidos en otras oportunidades”, agregó, o “si aún están detenidos entonces el negocio lo manejan el hermano, la mujer, un sobrino e incluso en algunos casos, hasta la madre”.

En una breve recorrida por la zona sur, nuestro “contacto” nos marca varias viviendas, incluso podemos ver personal policial realizando su trabajo de investigación.

“Próximamente podremos armar un expediente que será puesto a disposición de la Justicia, quien después ordenará el procedimiento correspondiente o no”, remarcó.

“Esas casas de la Escaya tienen dueños que no se hacen cargo de la propiedad, porque no pueden”, remarcó, “en la mayoría de los casos es gente de trabajo que no se enfrentará jamás con los delincuentes”.

Consultado sobre cuál sería la solución, no duda en contestar que “habría que hacer como se hizo en Salta y en Santa Fe, estas casas tienen que ser demolidas y construirse un nuevo barrio”.