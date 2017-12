Distintas organizaciones se movilizan a Plaza de Mayo en la "marcha de la resistencia"

El procesamiento y pedido de detención a la ex presidente Cristina Kirchner por parte del juez Claudio Bonadio en el marco de la investigación por supuesto encubrimiento de Irán tras el atentado a la AMIA generó indignación en parte del arco político y social, y en consecuencia, distintas organizaciones sociales convocaron a una movilización a la Plaza de Mayo.

Será en reclamo por la decisión de Bonadio, y la movilización se realizará a la par de la conferencia de prensa que la ex Presidente brindará junto a los diputados del Frente para la Victoria-PJ en el Congreso.

La movilización se realizará en coincidencia con la Marcha de la Resistencia que cada año realizan las Madres de Plaza de Mayo (durante 24 horas) y que este diciembre tiene como lema: "La falta de trabajo es un crimen que alguien debe pagar".

En ese sentido, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró que si se concreta el desafuero y posterior detención de la ex presidente Cristina Kirchner solicitado por el juez Claudio Bonadio "se va a armar un quilombo que ni te cuento". "No tienen límite, se les va un poco la mano… No importa si no tenés culpa, te la inventan", afirmó la dirigente de la organización desde Plaza de Mayo, donde monitoreaba los preparativos de la Marcha de la Resistencia que comenzará hoy a las 15:30 y se extenderá por 24 horas.

El Frente Milagro Sala fue uno de los primeros en llamar a concentrarse a las 16 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, bajo la consigna "Libertad a todos los presos políticos de Argentina". La misma frase pronunció Luis D'Elía esta mañana, cuando fue aprehendido en su domicilio de La Matanza. "Hoy asesinaron el Estado de derecho", destacaron desde la agrupación Tupac Amaru.

Al mismo tiempo, dirigentes kirchneristas y no kirchneristas, pero sí opositores, iniciaron contactos para ampliarla. El Movimiento Evita, con Fernando 'Chino' Navarro y Emilio Pérsico, que acompañan a Florencio Randazzo, se sumarán a la movilización: "No es un problema de Cristina, el fallo es un disparate, es una denuncia esencialmente política y el juez está actuando fuera de la ley, sin pruebas", respondió a Infobae Navarro.

En la misma línea, para el referente del Movimiento Evita, "Argentina queda al borde de la ilegalidad" y "hoy el Gobierno queda más débil que ayer porque hay un grupo revanchista".

Hasta ahora se sumaron intendentes bonaerenses, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Patria Grande de Itaí Hagman y la izquierda del FIT.