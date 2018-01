El Dolar cae tras las medidas del Banco Central

El signo negativo se expandió también al mercado de bonos, en el que los títulos nominados en dólares mostraron caídas superiores al 2 por ciento en promedio, arrastrados por la baja en el tipo de cambio y el ajuste en las paridades, producto de la suba inicial en la tasa de los bonos a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, que quedaron casi neutros en 2,55 por ciento.

"La tasa norteamericana revirtió la suba inicial de casi cinco puntos básicos, y quedó finalmente neutra en torno al 2.55 por ciento anual", señalaron fuentes de Portfolio Personal.

El argumento para sostener este incremento se basó en "los rumores que apuntaban a una reducción de la compra de deuda norteamericana por parte de China, que había preocupado a los inversores durante el día. El gigante asiático posee las reservas de divisas más grandes del mundo y regularmente evalúa su estrategia para invertirlas", agregaron las fuentes.

En la plaza bursátil local, la baja del Merval de hoy fue explicada por los operadores como una "saludable" toma de ganancias, que comenzó ayer cuando quebró un raid alcista de catorce ruedas consecutivas de subas.

"Pasa todo por el valor del dólar. Hoy cerró a 18,62 pesos (en el mayorista) y debería llegar hasta los 18,50 pesos", dijo Leonardo Svirsky de Bull Markets Brokers.

En cuanto al Merval, Svirsky aseguró que debería seguir con la corrección hacia abajo "porque la suba de catorce ruedas consecutivas fue muy fuerte".

No obstante, advirtió que puede suceder que el mercado no caiga todo lo que técnicamente le corresponde debido a que "hay muchos fondos con liquidez que tienen que comprar".

"Fue una jornada de bajas generalizadas tanto en acciones, como en bonos", evaluó Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil.

"Pegó con fuerza el tema de tasa de interés", explicó y sostuvo que "ayer el Central bajó tan solo 75 puntos básicos las tasas de referencia cuando el consenso de los operadores esperaba como mínimo una caída de 200 puntos. Por esto el dólar se hundió 33 centavos, y arrastró a la baja a la mayoría de los activos locales", concluyó.

En un panel dominado por los resultados negativos, las bajas fueron lideradas por Boldt, que cayó 4,52 por ciento; PGR, 4,29 por ciento, y Autopistas del Sol, 3,72 por ciento.

Solo cinco papeles lograron evitar los rojos: Distribuidora de Gas Cuyana, que subió 3,51 por ciento; Banco Hipotecario, 2,17 por ciento, y Mirgor, 1,03 por ciento, entre otros.

En el mercado de renta variable el volumen operado en acciones alcanzó los 660 millones de pesos, "un monto que se encuentra bastante por debajo del promedio del 2018, que se ubica cerca de los 1.000 millones de pesos por día", aseguraron desde Porfolio Personal.

Para los operadores, el volumen de negocios es un indicador relevante que permite subrayar la tendencia alcista o bajista de la jornada, y de ahí viene la importancia de que la baja de hoy no fuera acompañada por mayor cantidad transada.

En el segmento de renta fija, los bonos emitidos en dólares estuvieron influenciados por la baja de tasa del Banco Central y por la suba inicial de los bonos a 10 años de Estados Unidos. Ello condujo a que finalizaran con mayoría de bajas, las cuales se profundizaron en la parte larga de la curva de rendimientos.

Así, el Par contrajo 2,6 por ciento; el bono soberano a 100 años lo hizo 2,3 por ciento, y el Discount cayó 2,1 por ciento

En los títulos emitidos en pesos, los indexados por CER cerraron con mayoría de bajas, encabezados por el Discount, que cedió 2,7 por ciento; mientras que los bonos a tasa fija y Badlar terminaron entre neutros y positivos. Los cupones del PBI cayeron hasta 1,7 por ciento.