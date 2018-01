Tras dos meses preso, Amado Boudou fue liberado

Tras permanecer sesenta y tres días detenido, el ex vicepresidente Ama­do Boudou finalmente quedó en li­bertad, luego de que la Cámara Fe­deral avalara su excarcelación en la segunda causa por la que mantenía prisión preventiva en el penal de

Ezeiza.

Se trata de una investigación por la rendición irregular de viáticos cuan­do era ministro de Economía, en la que fue ratificado su procesamiento por el delito de peculado: la prisión preventiva en esta causa se había su­mado a la que había recibido poco antes, el 3 de noviembre pasado, en un expediente por presunto enrique­cimiento ilícito.

Boudou fue trasladado a la sede de la Policía Fe­deral de General Paz y Madariaga, en Villa Lugano, y desde allí al domici­lio que comparte con su pareja en el barrio porteño de Barracas.

El lunes, en tanto, el ex vicepresi­dente se notificaría de la excarcela­ción en los tribunales federales de Comodoro Py, tal como lo hizo este viernes su amigo y socio, el empresa­rio José María Nuñez Carmona, por la misma causa. Boudou obtuvo su libertad sin to­billera y bajo caución juratoria, esto es el juramento o promesa de que va a responder los requerimientos de la Justicia, luego de que la Sala de Feria

Desde la Cámara entendiera que no ha­bía ‘riesgos‘ para el avance del proce­so con el ex vicepresidente en liber­tad. Así lo confirmó su abogado, Eduardo Durañona, al remarcar que la causa por las facturas truchas ‘es­taba atada a la de enriquecimiento ilícito‘, en la cual el ex titular del Se­nado ya había obtenido la excarcela­ción este jueves por parte de los mis­mos jueces.

Diferencias de camaristas

Dos camaristas que integran la Sa­la coincidieron en revocar la prisión preventiva pero mostraron diferen­cias respecto a las condiciones: Leo­poldo Bruglia consideró que Bou­dou debía quedar en libertad custo­diado con pulsera electrónica, pero Eduardo Farah entendió que debía hacerlo sólo bajo caución juratoria.¦ Debieron por ello convocar a un tercer juez, el titular de la Cámara del Crimen Rodolfo Pociello Argerich, que finalmente coincidió con Farah, indicaron fuentes judiciales.

Días atrás, el juez Sebastián Ra­mos también había autorizado al ex vicepresidente a salir de la cárcel para asistir el nacimiento de sus hijos me­llizos: la pareja de Boudou, la ex di­putada mexicana Mónica García de la Fuente, tiene fecha probable de parto para el próximo 25 de enero.

El juez federal Ariel Lijo había procesado a Boudou en el marco de una investigación por facturas tru­chas presentadas en la rendición de gastos por viajes que realizó cuando era ministro de Economía. Según consta en la causa, se habrí­an falsificado dos facturas del hotel ‘Bel-Ami‘ de París, Francia, por 9.395 y 6.943 euros respectivamente y una factura a favor del intérprete Eduardo E.

Kahanne por un monto de 3.300 euros, las cuales se presentaron en la rendición de gastos.