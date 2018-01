Se filtraron repudiables audios de Maxi López para Wanda Nara

Una vez más, Wanda Nara (30) y su ex marido, Maxi López (33), están en pie de guerra. Es que luego de una inesperada tregua por el cumpleaños de Constantino (7), el hijo del medio de los mediáticos, también padres de Valentino (8) y Benedicto (5), la mujer de Mauro Icardi (24) fue agredida por el delantero del Udinese a través de mensajes recibidos en su celular.

Los audios de esas conversaciones trascendieron en las últimas horas y sorprendieron tanto a los seguidores de la rubia como aquellos que idolatran al futbolista ya que, en dos grabaciones que publicó este domingo la periodista Laura Ubfal en su portal de noticias, se puede escuchar como López insulta a su ex con palabras despectivas como "idiota" y "boluda".

"Pero si entramos recién y estábamos todos cagándonos de risa, idiota. ¿No ves que sos una idiota? Ya empezás a poner mal al nene. Mogólica", le dice Maxi a su ex mujer en el primer audio que se filtró en las últimas horas.

En tanto, en un segundo mensaje de voz le dice: "Ya tengo tres gordi, no voy a cambiar ahora. No necesito cambiar. Avisame vos cuándo te puedas tomar unas vacaciones sola, porque me imagino que no te debe ni tocar, boluda... Tomate unas vacaciones solita, boluda, así te ponés a tiro otra vez. Yo me voy una semanita relax a garchar como un campeón, solo con mi chica. Después te cuento lo que se siente, mi amor".

Según la abogada e íntima amiga de Wanda, Ana Rosenfeld, estos audios agresivos de Maxi hacia su clienta fueron enviados este domingo, aunque serían constantes.

"Él nunca le habló diferente. Siempre intercala en sus conversaciones esas palabras para dirigirse. Es su manera habitual de hablar con Wanda y ella tiene todos los audios guardados. Este último que salió fue de una charla para hablar de los hijos", expresó la famosa abogada.

Por su parte, Wanda acaba de tomarse una semana de vacaciones junto a su esposo en las paradisíacas islas Maldivas antes de aterrizar en Dubai.

Para esto ella y el delantero del Inter dejaron a sus hijas, Francesca, de casi 3 años, e Isabella Icardi, de un año y medio, al cuidado de la mamá de la blonda, Nora Colosimo, mientras que los chicos, según trascendió, pasaron unos días con su padre. Es decir, López.