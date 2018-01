VIDEO: A un año del alud, aún esperan la construcción de viviendas

El 10 de enero se cumplió un año del terrible alud en la localidad de Volcán que lamentablemente se llevó la vida de cuatro personas.

A un año de tan terrible suceso en esa localidad aún hay familias que esperan recibir la ayuda prometida.

El gobernador Morales recorrió la localidad de Volcán el pasado 10 de enero y anuncio la construcción de 6 viviendas y que se va a priorizar aquellas familias que cuentan con personas mayores de edad.

El Tribuno de Jujuy en la mañana de hoy visitó a la familia Ugarte, lamentablemente esta familia no figura en el listado de construcción de viviendas.

Durante nuestra visita pudimos dialogar con Guillermo Ugarte quien es hijo de Clara Martearena de Ugarte (85) y Benigno Urgarte (92) y dijo: “Hace un año que vivimos en estas condiciones, estamos esperando la construcción de las viviendas que anunciaron y salió el listado y mis padres no figuran ahí. Tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa más adelante, lamentablemente mi padre con 92 años se enferma cada vez más seguido debido a la humedad que hay”.

Los Ugarte hoy viven en condición muy humilde y precaria.

El diálogo con Clara Martearena de Ugarte recuerda que aquel 10 de enero empezó a cocinar temprano en su brasero y empezó a llover y que en un momento en que le llevó el desayuno a su marido escuchó un fuerte estruendo y al ratito llegaron unos jóvenes en camión para llevarlos hacia la iglesia y cuando “Quise sacar a mi marido por el pasillo, es como si tiraban el agua a baldadas. Como pudimos fuimos a la Iglesia no tuvimos la ayuda de nadie. Solamente me dieron un par de zapatillas que me duraron dos días. Los dos estábamos mojados y después mi hijo nos vino a pasar y nos fuimos a Jujuy”.

Tiempo después los Ugarte fueron trasladados a los módulos transitorios “Ahí sufrimos mucho de frio, mi marido se cayó y se lastimo las rodillas y mi nieto como pudo nos construyó esta pieza provisoria con bloques apilados”.

Don Ugarte de 92 años usa bastón y convive con sordera.

Doña Clarita dice “Al gobierno no le pido lujos, simplemente una casita con mi dormitorio, mi comedor, el baño y nada más, pero necesito de un lugar para que mi marido pueda vivir cómodamente.”