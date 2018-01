Facundo Arana salió a “bancar” a Juan Darthés, cuando le consultaron sobre su opinión sobre el caso con la actriz Calu Rivero, quien lo acusó de acoso sexual durante su trabajo en una novela.

“Yo, respecto de lo de Juan me parece que tuvo una muy buena idea y resolución, de llevar el tema a la justicia. Que él haya podido decidir derivar esto a la justicia, habla muy bien de él, porque no esperó ni un segundo”, dijo Arana.

Pero también aclaró: “Esto es gravísimo desde el momento uno, primero porque hay una mujer que se sintió agredida, acosada, incómoda en su trabajo y lo expuso muy bien. Pero Juan salió a decir ‘yo esto no lo hice, no me voy a hacer cargo de esto y lo llevo a la justicia’”.

Facundo Arana pidió extremo cuidado a la prensa porque “hay que tener en cuenta que son dos personas de familia”, y concluyó, “si me preguntan que creo les digo que “yo siento que Calu se sintió acosada, pero también creo que él no la acosó jamás. Yo lo conozco bien a él, yo sé, pero no me corresponde hablar, tiene que hablar la justicia. Son gente que tienen hijos, familia, carrera. Creo que la forma de tratar estas cosas es nada más que en la justicia”.