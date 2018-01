Jubilados en desacuerdo con reforma previsional

Juntan firmas para presentarlas en Nación y la Anses, y podrían realizar marchas en esta capital si no se revisa la norma.

Jubilados autoconvocados de Palpalá juntan firmas en desacuerdo con la nueva ley de reforma previsional, dijo Pablo Ríos, referente de ese grupo de pasivos.

Por la reforma aprobada por el Congreso se modificó la fórmula para la recomposición de los salarios de los jubilados.

"Estamos haciendo un listado para que todos los jubilados autoconvocados, mostremos nuestra disconformidad con la nueva ley previsional", expresó Ríos en el encuentro semanal que tienen en la exestación de trenes en barrio Manuel Belgrano de la ciudad siderúrgica.

Sobre el tema remarcó que llevaran sus voces a Buenos Aires y a Anses, donde se entregará un petitorio en relación a la situación que los llevará la aplicación de la reforma. "Estamos totalmente en desacuerdo con la ley, para el jubilado es una pérdida total, con menos aumentos" de sueldos pese a la inflación, señaló.

Consultado sobre las próximas medidas expresó que es alarmante la situación económica que padecen los jubilados: "cada vez tenemos menos en los bolsillos, esta situación es insostenible", remarcó.

Se supo que el listado al que hace alusión el referente será elevado a los delegados del interior de la provincia, que se ven afectados de igual manera con la situación.

Afirmó el referente que "si no hay respuesta llegaremos a la capital jujeña para caminar por la ciudad en busca de una solución. Muchos no entienden lo que un jubilado tiene que padecer, muchos no se pueden trasladar y esperan una solución".

El dirigente fue enfático cuando señaló que de no tener una respuesta saldrán a las calles para mostrar lo que padecen y "lo que sufrirán con la nueva ley".

Ríos se refirió también a la situación de los jubilados que fueron "intimados" por la Cooperativa Telefónica en relación al pago de los $38, que de no pagar "les quitarían las líneas telefónicas". Ante este panorama, el dirigente le dijo a El Tribuno de Jujuy que "se hicieron presentaciones a la Justicia y estamos a la espera de que la institución responda".