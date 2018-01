Zapla se juega la clasificación a la próxima fase de la Copa Argentina

Este martes se disputarán 14 de los 16 partidos de vuelta de la primera Fase Eliminatoria "A" del torneo "Copa Argentina", en donde Altos Hornos Zapla buscará dar vuelta el resultado como local y obtener el pase a la siguiente ronda del torneo.

Entre este martes y miércoles se jugarán los 16 partidos correspondientes a la vuelta de la Primera Fase eliminatoria A, instancia que tienen como protagonistas a los 32 clubes del Federal A mejor ubicados durante el segundo semestre de 2017. Se definirán los clasificados a la Segunda Fase, que determinará a los ocho nombres de la categoría para la Fase Final de la Copa Argentina 2018

De los 16 encuentros de vuelta entre clubes del Federal A, 14 se disputarán este martes (uno durante la tarde y los trece restantes en la jornada nocturna). Para el miércoles por la noche, quedarán el clásico salteño entre Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, y el chaqueño entre Sarmiento y Chaco For Ever.

Entre los candidatos a seguir adelante aparecen Sansinena de General Cerri, Unión de Sunchales y Gimnasia de Mendoza, que consiguieron contundentes victorias en sus encuentros de ida ante Villa Mitre, Sportivo Las Parejas y Juventud Unida de San Luis. Vale aclarar, también, que el gol de visitante vale doble y que sólo habrá penales ante igualdad de resultados.

Sin embargo, todas las miradas se las llevará el cruce entre Estudiantes y Sportivo Belgrano, que se impuso 2-1 en el encuentro de ida. Para el conjunto de Río Cuarto, jugará de titular el ex volante de la Selección argentina Pablo Aimar, quien se despedirá definitivamente del fútbol en la ciudad de la cual es oriundo con un objetivo: llevar al Celeste a la Segunda Fase de la Copa Argentina 2018.

Así se jugará la Primera Fase eliminatoria A (Vuelta)

Martes 23 de enero

17.00: Sansinena de General Cerri - Villa Mitre de Bahía Blanca / Ida: 0-4

21.00: Crucero del Norte - Sportivo Patria de Formosa / Ida: 2-2

21.00: Alvarado de Mar del Plata - Rivadavia de Lincoln/ Ida: 0-1

21.00: Defensores de Villa Ramallo - Douglas Haig de Pergamino / Ida: 0-0

21.00: Unión de Sunchales - Sportivo Las Parejas / Ida: 4-1

21.15: Gimnasia de Entre Ríos - Defensores de Pronunciamiento / Ida: 2-1

21.30: Deportivo Roca - Cipolletti de Río Negro / Ida: 0-1

21.30: Estudiantes de Río Cuarto - Sportivo Belgrano de San Francisco / Ida: 1-2

21.30: Gimnasia de Mendoza - Juventud Unida de San Luis / Ida: 2-0

21.30: Ferro de General Pico - Independiente de Neuquén / Ida: 0-1

21.30: Deportivo Maipú - Huracán Las Heras / Ida: 0-0

21.45: Desamparados de San Juan - Unión Villa Krause / Ida: 0-2

22.00: Central Córdoba (SdE) - San Lorenzo de Alem / Ida: 1-0

22.00: Altos Hornos Zapla - CSD San Jorge / Ida: 0-1

Miércoles 24 de enero

22.00: Gimnasia y Tiro - Juventud Antoniana / Ida: 0-0

21.30: Sarmiento de Resistencia - Chaco For Ever / Ida: 1-1

Los posibles cruces de la Segunda Fase eliminatoria A

Cipolletti / Deportivo Roca VS independiente de Neuquén / Ferro de General Pico

Sansinena / Villa Mitre VS Rivadavia / Alvarado

Huracán Las Heras / Deportivo Mapú VS Juventud Unida / Gimnasia (Mza)

Unión (VK) / Desamparados VS Central Córdoba / San Lorenzo de Alem

Sportivo Belgrano / Estudiantes (RC) VS Sportivo Las Parejas / Unión (S)

Defensores de Pronunciamiento / Gimnasia de Entre Ríos VS Defensores (VR) / Douglas Haig

Chaco For Ever / Sarmiento VS Sportivo Patria / Crucero del Norte