Familiares de la tripulación del ARA San Juan piden cambio de caratula “desaparecidos”

Los familiares tomaron la Base Naval donde se instalaron para esperar respuesta y gestionar acciones para aportar a la búsqueda y no descartan un encadenamiento en Buenos Aires frente la Casa de Gobierno.

Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan tras la reunión con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la Base Naval Mar del Plata, se encuentran en una mayor perplejidad ya que no se cumplió lo que aseguró el funcionario de continuar la búsqueda del submarino, principalmente.

Ante esta situación los familiares solicitan el cambio de caratula a “desaparecidos” ya que la investigación no avanza y sienten que no hay predisposición de las Fuerzas Armadas y del gobierno de continuar la búsqueda.

Yolanda Mendiola madre de Fabián Cisneros, cabo primero del ARA San Juan, jujeño, participo de la reunión con el ministro Aguad el pasado 25 de enero, comentó que “no le creemos nada, nos mienten todo el tiempo. El ministro se comprometió a seguir la búsqueda, los familiares buscamos presupuestos para seguir y ahora el gobierno dice que es mucho, y los encajonan y no se hace nada. Entonces quieren tapar todo”.

En cuanto a los familiares jujeños, Mendiola resalto que no asistieron todos por varias razones que las tienen las diferentes familiares y además “no les informaron”, es así que sólo hubo 28 familiares por cada tripulante, situación que hace que no hubiera interés y no es así, explicó