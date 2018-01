El director técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, emprendió anoche una extensa gira por Europa pero negó que la lista para el Mundial Rusia 2018 dependa de los contactos que establezca con diferentes jugadores.

El santafesino explicó que el objetivo de su viaje será "estar cerca" de los futbolistas y confirmó que se entrevistará en Italia con Gonzalo Higuaín y Mauro Icardi, dos de los jugadores ausentes en sus últimas convocatorias.

"Vamos a hablar con Gonzalo (Higuaín). Es uno de los encuentros que tenemos previstos", confirmó acerca del goleador de Juventus de Italia, cuya última citación fue para la gira amistosa por Australia y Singapur, en julio pasado.

"Pipita", de 30 años, no tuvo minutos oficiales en la era Sampaoli, a diferencia de Icardi, quien dio el presente en los últimos cuatro partidos de Eliminatorias Sudamericanas pero se bajó de la última gira por Rusia debido a una lesión.

"Vamos a hablar también con él. Milano es una de las ciudades que visitaremos y la vamos a aprovechar", apuntó.

Sampaoli emprendió vuelo junto a su ayudante de campo Sebastián Beccacece, al preparador físico Jorge Desio y su jefe de prensa Ezequiel Scher.

"No creo", respondió cuando fue consultado sobre si la lista para la Copa del Mundo dependía de los resultados de esta gira. "En el futuro hay eventos. De una lista de 45/60 jugadores quedarán 23, con altas y bajas respecto a lesiones y diferentes momentos", matizó.

En cuanto a los objetivos del viaje, el técnico argentino explicó: "Queremos ganar un poco de tiempo. Empezamos a hacer entrevistas relacionadas con los rivales de la primera ronda, ver realidades, entrenamientos... Apuntamos a estar cerca".

"Apuntamos a hablar con entrenadores de los jugadores que estamos siguiendo. También con otros técnicos que nos cuenten experiencias de otros Mundiales para empezar a sacar cuestiones que sean positivas de cara al futuro", aseguró.

El ex DT del seleccionado chileno pasará por España, Inglaterra, Italia y Francia; dialogará con jugadores de presencia estable en su ciclo y también con otros que aún no fueron citados como los defensores Marcos Rojo y Ramiro Funes Mori y también con el delantero Ángel Correa.

En cuanto a los técnicos tomará contacto, entre otros, con el catalán Josep Guardiola y el portugués José Mourinho, conductores del Manchester City y Manchester United, respectivamente.

"Con Mascherano y Leo (Messi) vamos a hablar en Barcelona el próximo fin de semana, después estaremos por Sevilla (contactará a Gabriel Mercado) y luego iremos para Inglaterra", repasó.

"Estamos siguiendo a (Marcos) Rojo (Manchester United). Es un jugador seleccionable, lo tenemos presente. Se está poniendo en forma", reconoció.

"En cuanto a Funes Mori -se recupera de una lesión- se estará entrenando con su equipo (Everton) en unas semanas. Será uno de los jugadores con los que iremos a hablar", precisó

"También iremos a Madrid para hablar con Ángel y la gente del Atlético", dijo en relación al ex futbolista de San Lorenzo.

Antes de embarcarse, Sampaoli dejó su deseo para 2018: "Que tengamos la posibilidad de tener las certezas para que Argentina esté en un nivel muy alto. Ojalá que este sueño se pueda concretar en realidad. La intención es vivir este tiempo con pasión y sabiduría para tener elecciones correctas".

Argentina enfrentará a Islandia, Croacia y Nigeria en el Grupo D del Mundial Rusia 2018, previsto del 14 de junio al 15 de julio.

Finalmente, Sampaoli volvió a disculparse por la agresión verbal hacia un agente de tránsito que protagonizó en su Casilda natal durante la madrugada del 24 de diciembre tras el casamiento de su hija.

"Fue una linda noche que terminó mal. Me hizo sentir mal lo que pasó. Me equivoqué. Le pedí disculpas a la gente de mi ciudad. Le falté el respeto (al inspector). Dije cosas que no sentía. El enojo hizo establecer una característica en mí que nos es habitual. Tengo que aprender de los errores, son cosas que nunca me pasan", concluyó.