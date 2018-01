Preocupación por el aumento de tarifas de luz

El bloque de diputados del Partido Justicialista expuso su preocupación por el aumento de la tarifa eléctrica al presidente de la Susepu, Héctor Simone, y al vocal segundo Héctor Pérez, en una reunión que se desarrolló en el salón "Pilar Bermúdez" de la Legislatura provincial.

El 40% de los usuarios residenciales habrían recibido un mayor impacto en la tarifa eléctrica.

El encuentro fue solicitado por diferentes diputados provinciales para pedir explicaciones por cómo se conforma la tarifa de luz y agua, que están teniendo mucha injerencia en los últimos meses en el bolsillo de los usuarios.

La tarifa eléctrica promedio en usuarios residenciales en la provincia de octubre de 2017 sufrió a enero 2018 un aumento de un 21%, y está previsto en febrero llegar a un 29%.

El jefe de bloque, Juan Cardozo Traillou, calificó el encuentro como fructífero debido al aumento de las tarifas a nivel nacional de todos los servicios públicos.

Dijo que la principal explicación del aumento fue que el mayor porcentaje es por el reajuste en el mercado mayorista de energía de Nación y que impacta en la Provincia.

"La preocupación del bloque del PJ es porque la economía no aguanta y los bolsillos de los trabajadores vienen sufriendo un tarifazo tras otro", expresó el legislador.

Hay un 40% de usuarios residenciales que tienen tarifa social, esa tarifa social no es un subsidio estatal neto, sino que una parte se hace cargo Nación y el resto se solidariza el resto de los usuarios. A mayor tarifa social, también mayor impacto en el resto de los usuarios.

"Vemos con preocupación el aumento de los servicios públicos a nivel nacional, que tiene un fuerte impacto en el bolsillo de los jujeños", agregó.

En el encuentro se cuestionó más la tarifa eléctrica que la del agua, ya que tiene mayor impacto en los últimos meses por la suba de un 21%.

"Desde el PJ encendemos la luz de alerta, porque no es posible que la economía familiar siga soportando estos aumentos que se observan en la mayoría de los servicios públicos", sostuvo ante los numerosos planteos realizados por la comunidad.

En su momento el presidente de la Susepu, Héctor Simone, destacó la inquietud de los legisladores, y junto a Pérez explicaron sobre los últimos aumentos en el servicio de energía.

Facturación

La factura del servicio eléctrico tiene varios componentes, pero son dos los más importantes: el mercado mayorista eléctrico (MEM) que es la compra de energía al sistema nacional, que se fija a través de resoluciones a nivel nacional. La empresa compra al sistema proveedor nacional que es Cammesa que transfiere sin aumentar mediante un mecanismo que se conoce como "passtrhough", al usuario en forma directa.

El aumento que se aplicó es del 16% del MEM en noviembre, y previo a contrato de concesión que la Susepu debe cumplir que es de 20 años, se realizó un ajuste semestral del otro ítem que es el Valor Agregado de Distribución (VAD). Es un ajuste que se realiza por Indec, es por contrato a pedido de la empresa concesionaria, un ajuste cada 6 meses y fue del 6% en noviembre, esto último sí compete a la Susepu.

En la sumatoria entre los aumentos de noviembre a enero el aumento es del 22% de la tarifa final media. En febrero habrá otro ajuste pero aún no hay resolución aunque sería menor .

“Se tuvo que actualizar porque no hay abastecimiento”

“La gente exige y es razonable que se expliquen los aumentos y por qué se realizan, y por ello tendremos reuniones con quienes las requieran”, resaltó Simone

Así también destacó que se reunieron con legisladores del bloque oficialista en distintas oportunidades, para dar a conocer sobre los aumentos o modificaciones del cuadro tarifario que debe aprobar la Susepu y no el Estado provincial.

Vale resaltar que la Susepu es un ente autárquico, que debe aplicar la ley del contrato de concesión con la empresa abastecedora del servicio, los procedimientos y las formas de cálculo dando total implementación de la norma.

Consultado sobre el aumento y el costo de la energía en Nación y la posibilidad de contar con el modelo anterior donde era mayor el subsidio, Simone dijo que “se inicia esta gestión con un sistema de convergencia donde se congeló el VAD y donde se subsidió con obras parte de ese dinero que deberían ir aumentando las empresas distribuidoras en todo el país. Además, un valor de energía que en ese momento era bajo. En Buenos Aires era mucho más bajo. De manera que se unificó y se actualizó en valores cercanos a los internacionales que aún no ha llegado, porque estaba todo subsidiado. El desfasaje fue porque estaba con un subsidio mal aplicado, y en realidad tampoco se hicieron las obras, y al haber una energía muy barata en el 2015, la gente consumía, y eso ha colmado el sistema de generación del país. A punto tal de importar energía cuando Argentina exportaba, porque las inversiones para aumentar la producción de energía no se hicieron a pesar de los subsidios que existían y hoy se tuvo que actualizar porque no hay abastecimiento suficiente”.