Upcn intimó al Gobierno por la "cláusula gatillo"

La Unión de Personal Civil de la Nación, delegación Jujuy, intimó al Gobierno de la Provincia, a través de una carta documento, a activar la cláusula gatillo. Es que la inflación oficial del 2017 fue de 25,7%, más de 5 puntos por encima del acuerdo paritario cerrado en un 20% para los trabajadores estatales.

La intimación, presentada ayer por la conducción de la seccional jujeña de Upcn, establece un plazo "perentorio de 5 días" para "proceder al ajuste de salarios por inflación 2017", de acuerdo al acta firmada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia "correspondiente a la última reunión de paritarias convocadas en virtud de la Ley 5863/15 y que al no haberse convocado a una nueva reunión de revisión salarial cabe la aplicación de la cláusula gatillo", reza el oficio enviado a Casa de Gobierno.

En ese sentido, el secretario general del gremio, Luis Cabana dijo: "en la última negociación promediando el mes de julio, nos solicitó a pasar a cuarto intermedio luego de que pidiéramos la cláusula gatillo, pero no tuvo continuidad durante el 2017", señaló. Por este motivo es que "en diciembre del año pasado remitimos una carta documento explicitando lo que ahora estamos reiterando, la ejecución de la cláusula gatillo para que el trabajador público de la provincia de Jujuy no pierda el poder adquisitivo, y que sea acorde a los índices inflacionarios que marca el Indec a nivel nacional, que fueron del 25,7%", subrayó Cabana.

El dirigente señaló que pretendían en diciembre "iniciar el marco de discusión para cerrar la cláusula gatillo o el reconocimiento" de la diferencia inflacionaria respecto del aumento salarial.

"No sucedió ni una cosa ni la otra, acá la respuesta fue el silencio", indicó Cabana, quien argumentó que la responsabilidad "le cabe al Ministerio de Trabajo, para eso está en su función, ya que el cuarto intermedio está rubricado por sus autoridades". Por eso "tendría que convocar a las partes para evaluar el índice faltante que los empleados públicos tendrían que estar cobrando a partir del mes de enero". Cabana consideró que la cláusula gatillo se debería haber activado "automáticamente", "como se está haciendo a nivel nacional, en otras provincias y en municipios donde más de 2 millones de empleados públicos ya tienen un recupero promedio del 5% en sus salarios". "Esto no ha ocurrido acá", aseguró el dirigente de Upcn Jujuy, y subrayó que "el único anuncio que hizo el Gobierno fue el incremento del piso salarial a 9500, cuando la realidad a nivel nacional es de 10.800 pesos".

"Tenemos que recurrir a este tipo de métodos (cartas documentos) porque no tenemos respuestas por parte del Gobierno", afirmó Cabana. Y agregó "queremos iniciar los mecanismos que le dé la posibilidad al empleado público de mantener el poder adquisitivo respecto del índice inflacionario, y eventualmente en la nueva negociación no tener piso ni techo". Cabana, confió que en el Presupuesto 2017 el Gobierno provincial fijó un incremento salarial de 10% para los trabajadores estatales, y días después a nivel nacional se reajustaron las metas económicas y se planteó una inflación que ronde los 15%, "por lo que también queremos hablar este tema, para tener una pauta acorde a lo que sucede a nivel nacional, además de incluir la cláusula gatillo", sostuvo el dirigente en referencia a la negociación salarial del 2018. De no tener respuestas, Cabana señaló que analizarán la realización de medidas de acción directa.