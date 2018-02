"Seguirá Cambiemos y ojalá que con Mauricio"

El presidente Mauricio Macri postergó para mañana, por razones climáticas, su visita a la provincia. Visitará Perico, Volcán y Humahuaca.

"Nosotros estamos dispuestos a seguir adelante, sabemos del desgaste que ocasiona una gestión de gobierno, y particularmente en las condiciones en las que se recibió el país, pero seguiremos con nuestros proyectos, convencidos de estar haciendo lo mejor. Imaginamos desde aquí, seis años más de gobierno de Cambiemos, con el liderazgo de Mauricio Macri, los dos de este mandato, y ojalá que quiera seguir por cuatro años más despuÚs del 2019 conduciendo los destinos de Argentina". La definición corresponde a Sebastián de Luca, viceministro del Interior, que llegó ayer a Jujuy en una avanzada de la comitiva que acompañaría al presidente Mauricio Macri en su sexta visita a nuestra provincia y que como se sabe, se pospuso para mañana por las malas condiciones climáticas. Consultado sobre si se conocen en Buenos Aires las versiones que recorren Jujuy acerca de un posible desembarco del gobernador Morales en una fórmula presidencial futura, Sebastián García de Luca prefirió no opinar. "Falta mucho para pensar ya en el 2019. Hay muchas cosas para hacer y trabajar y sería aventurado avanzar sobre eso" declaró sin negar la posibilidad.

El funcionario nacional, en una breve charla con El Tribuno de Jujuy, destacó sin embargo la importancia de la excelente relación existente entre el gobernador Gerardo Morales y el Presidente Macri. "No hay recursos o fondos que se consigan para realizar obras y todo tipo de emprendimientos, en los que el gobernador de Jujuy no tenga ya ideas y proyectos que presenta en busca de su aprobación. Los jujeños pueden estar seguros que su gobernador está permanentemente pendiente de las posibilidades de brindar mejoras para la Provincia. Y al mismo tiempo, deben saber que esta Provincia, goza de una preferencial atención de Mauricio Macri. Sin ir más lejos, lo anuncios en su próxima visita, como las obras y las grandes inversiones nacionales en la reconstrucción del pueblo de Volcán, son un ejemplo, igual que la concreción de las zonas francas, decisiones largamente esperadas por los jujeños. Y me ha tocado participar de reuniones en las que notÚ la relación cordial, de amistad y comprensión con que el Presidente dedica a Jujuy especial atención", manifestó. Consultado sobre la reactivación del Plan Belgrano, García de Luca afirmó que ese plan "continúa". Tal vez haya habido demoras y circunstancias especiales, "pero el conjunto de obras programadas va en marcha, las licitaciones tambiÚn, y puedo afirmar que muchas otras obras se están concretando mediante la acción de este plan. Esto forma parte de las decisiones del Presidente Macri que se instrumentan desde el Ministerio del Interior, con gran criterio de aplicación de un verdadero federalismo, que Rogelio Frigerio alienta con energía".

En otro momento de la charla, el viceministro político del gabinete, se refirió a la relación con las fuerzas sindicales. "Creo que soportan el mismo problema que en general acosa al peronismo. Se nota una falta de liderazgos y de conducción. El peronismo igual que la CGT siempre se caracterizaron por tener fuertes conducciones. Hoy se observa una dispersión general y en el caso de la CGT, la conducción de un triunvirato por ejemplo, es extraña. No es característica del ADN sindical y tampoco del peronismo, al que se ve fraccionado y disperso. Algunos nos echan la culpa de perseguir y encarcelar dirigentes. En realidad, los persigue y los encarcela la Justicia. Y muestra a todos el patrimonio que no pueden justificar".

Sebastián García de Luca, joven dirigente chivilcoyano de 37 años, acompaña la gestión de Rogelio Frigerio desde diciembre del 2015, cuando fue posesionado en su cargo por el presidente Mauricio Macri, y desde entonces, comanda importantes sectores del gobierno, como la Dirección de Migraciones, Registro Nacional de las personas y los vínculos con Provincias y Municipios de todo el país.

Se espera que el jefe de Estado arribe mañana a las 10 al aeropuerto Horacio Guzmán, donde será recibido por el gobernador Gerardo Morales.