Unos 250 videojuegos para Android espían los celulares

Más de 250 videojuegos móviles se aprovechan del micrófono de los celulares, una vez descargados, para escuchar los programas o anuncios de televisión que miran las personas y luego recopilar esa información para las estrategias publicitarias de las empresas, según reveló una investigación estadounidense.

Con nombres como "Pool 3D", "Beer Pong: Trickshot" y "Real Bowling Strike 10 Pin", estas aplicaciones de juegos parecen "inofensivas" pero tienen la capacidad de vigilar los hábitos de visualización de sus usuarios, entre los cuales hay niños, informó el diario estadounidense The New York Times.

Estas apps usan software de Alphonso, una startup que recopila datos de visualización de televisión para anunciantes, y se aprovechan del micrófono del smartphone.

Así, esta herramienta puede detallar lo que las personas miran al identificar las señales de audio en programas y anuncios de televisión, e incluso a veces cruzando esa información con los lugares a los que van y las películas que ven.

La información recopilada se puede utilizar para orientar los anuncios de forma más precisa y tratar de analizar cuestiones como qué tipo de publicidades llevaron a una persona a ir a un concesionario de autos.

Se estima que más de 250 juegos usan este software que está disponible en la tienda de Google Play, y algunos también en la de Apple Store.

Una parte del seguimiento se lleva a cabo a través de aplicaciones de juego que no requieren del micrófono del smartphone, en tanto que el software también puede detectar sonidos incluso cuando el teléfono está en el bolsillo (si las aplicaciones se ejecutan en segundo plano).

Alphonso aseguró en declaraciones al diario estadounidense que su software, que no registra el habla humana, se explica de forma clara en las descripciones y políticas de privacidad de la aplicación.

Asimismo, señaló que la compañía no puede obtener acceso a los micrófonos y ubicaciones de los usuarios a menos que ellos expresen su consentimiento.

La firma no quiso responder la cantidad de personas sobre las que recaban datos, y Ashish Chordia, un alto ejecutivo de la empresa, afirmó que no podía revelar los nombres de los aproximadamente 1.000 juegos y aplicaciones de mensajería que tienen el software Alphonso porque un competidor estaba tratando de dañar sus relaciones con los desarrolladores.