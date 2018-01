Ministro desmintió el cierre de "Incluir Salud"

Ante el reclamo de los pacientes trasplantados de la provincia, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, descartó que se esté por poner fin al programa "Incluir Salud" y garantizó la continuidad de todos los servicios para todos los beneficiarios.

En la mañana de ayer, pacientes trasplantados de Jujuy realizaron una manifestación en la puerta de "Incluir Salud" ante el temor del posible cierre del programa, lo cual afectaría gravemente a los cincuenta jujeños trasplantados y a los doscientos que dependen del tratamiento de diálisis.

Al ser consultado al respecto, Bouhid descartó que exista la posibilidad del cierre de "Incluir Salud" y explicó que lo que sucede con el programa es que se está realizando un traspaso hacia la nueva Agencia Nacional de Discapacidad, cambio que se está efectuando en todas las provincias. "Hasta acá el Incluir dependía del Ministerio de Salud de la Nación, ahora va a pasar a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad que está a cargo de la vicepresidente de la Nación", expresó el ministro, señalando que si bien hasta el momento no está confirmado, "los efectores seguirán siendo las provincias".

"Ya hemos hablado con los pacientes y les explicamos que el programa va a continuar", enfatizó y destacó que a pesar de la deuda que tiene Nación con la Provincia, "a los afiliados nunca les faltó ni la medicación ni la prestación".

Sobre el supuesto "vaciamiento" de la sede de Jujuy denunciada por los trabajadores, Bouhid indicó que se están llevando adelante recambios en algunos contratos, "lo que no significa que haya despidos, sino que hay personas que dejan de trabajar y en su lugar entran otras porque esa persona no cumplió con los objetivos o no cumplió con lo que se esperaba. Lo que tampoco significa que se termine el programa o una disminución en la calidad de prestaciones"

Preocupaciones de pacientes y de empleados

Pacientes y empleados de “Incluir Salud” se convocaron ayer en las afueras de la sede del programa para expresarse en contra del cierre del programa, falta de servicios y de continuidad laboral de empleados.

El presidente de la Asociación de Trasplantados, Leonardo Abán, dijo que la preocupación de los pacientes es quiénes les autorizarán los medicamentos y los controles.

Por su parte personal de recepción señaló que la notificación de despido que recibieron los afectó psicológicamente. “Siempre nos prometieron que pasaríamos a planta permanente. Encima nos despidieron a fin de año”, dijo.