Guarujá , un paraíso entero de playas 

Con 27 hermosas playas dispersas por 22,3km de costanera, Guarujá es una de las ciudades más tradicionales y exclusivas del litoral brasileño.

Conocida como la Perla del Atlántico la ciudad ofrece un paraíso entero de playas, senderos, cerros y muchas otras bellezas naturales.

Además de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer, dispone también de infraestructura completa para quien busca opciones diversas de turismo, ocio y mucha noche.

Playa del Guaiúba

Una playa de nombre indígena tupí-guaraní que tiene por significado "lugar de aguas agitadas" o aún "cala amarilla", por poseer arenas de leve tono amarillento.

Una playa con una buena infraestructura y que posee una vegetación bien conservada, quioscos para comodidad de los bañistas y calzada bien arbolada.

Por poseer aguas claras, atrae a muchos bañistas, ideal para inmersiones, principalmente alrededor de la Isla del Mato.

Si planea visitarla a mediados de julio, tenga cuidado las olas se vuelven más fuertes, ideales para practicar surf o pescar de lanzamiento.

Playa de Tombo

Como el nombre ya dice la Playa de Tombo es la playa de quien le gusta la práctica del surf.

Tanto que recibe competiciones internacionales de surf, si está queriendo conocer un lugar agitado y lleno de gente joven y relajada esa a la playa.

Es la única del litoral paulista con el Sello de la Bandera Azul, que certifica sus buenas condiciones de balneabilidad e infraestructura.

Por ser conocida como el punto de la vida nocturna, cuenta con quioscos y diversos bares para todos los gustos y tribus.

Playa de Asturias

Es muy buscada debido a su belleza y calidad del agua, la playa también es famosa por la historia de dos ex marineros del Barco Príncipe de Asturias que abrieron un bar en el lugar.

Tienen sólo 1,1km de extensión pero vale la pena visitar este pequeño gran paraíso.

No sólo de playas se vive en Guarujá, además de las playas usted puede conocer varios lugares turísticos interesantes en la ciudad como fuertes, museos y hasta un acuario.

Separamos para usted algunos lugares que usted no debe dejar de visitar cuando esté en familia o simplemente paseando en un fin de semana o descanso.

A partir de Santos, usted ya puede avistar la gran Fortaleza de Santo Amaro de la Barra Grande.

Construido en 1584 se ha convertido en un monumento histórico y tiene como destaque la Isla de Guarujá.

Fue construida para defender el estuario santista, combatiendo piratas ingleses y holandeses, durante el dominio español.

La vista a la ensenada de Santos es excelente. Restaurada mantiene buena parte de la construcción intacta y un pequeño museo en su interior.

El acceso es por carretera de tierra o por embarcaciones. Abierta de martes a sábado de 9 a 17. Visitación bajo programación.



Morro de la Campina

Más conocido como "Morro do Maluf", está ubicado al final de la Playa de las Pitangueiras, ofrece una vista deslumbrante de las playas de Guarujá, en especial la Praia da Enseada.

El mirador, con cerca de 100 metros de altura es un punto muy buscado por los practicantes de deportes radicales como el Rapel y los practicantes de vuelos libres.



Acqua Mundo

Si tiene curiosidad sobre la vida marina, no puede dejar de conocer el Acqua Mundo.

Se considera uno de los mayores complejos de organismos acuáticos de América del Sur.

Son 49 recintos en 5,775mÐ de área que transportan al visitante hacia el fondo del mar.

Son 3 mil animales de 180 especies diferentes, con destaque para tiburones, los pingüinos y los lobos marinos, con tanques exclusivos.

Abierto todos de lunes a viernes de las 10 a 18, sábados de 10 las 21 y domingos de 10 a 19 (horarios sujetos a alteraciones). Conocer es un modo de poder vivir y revivir historias y emociones.



ACQUA MUNDO /UNO DE LOS MAYORES COMPLEJOS ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR.