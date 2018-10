Víctor Cruz ganó el "Sparta Balcarce"

Víctor Cruz poco a poco deja de ser una promesa del pedestrismo jujeño. El atleta nacido en Monterrico se quedó ayer con la prueba "Sparta Balcarce" en Buenos Aires.

Cruz se quedó con su categoría y la general de los 21k Salomon dominando el Parque Municipal del Cerro El Triunfo en Balcarce y logró el pasaporte al mundial K42 de Villa La Angostura en Neuquén el próximo año.

La emoción desbordó al atleta jujeño tras cruzar la línea de llegada, "primero en la general, se me dio el triunfo, costó pero se ganó, no sé que decir, no tengo palabras de tanta emoción", apuntó Víctor Cruz al tiempo que agregó que "gracias a todos ustedes que creyeron en mí y me dieron su aliento en cada momento, cada uno sabe de la forma en que me alentó".

Para llegar en condiciones a esta importante prueba, el deportista de la ciudad "tabacalera" realizó un entrenamiento exhausto, sudando la gota fría en cada trabajo, comenzando con los movimientos en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, pero la base física la armó en Abra Pampa. Allí en los 3.600 metros de altura que posee la Puna jujeña Cruz desarrolló diferentes trabajos, tanto en la pista como en un circuito.

Paralelamente se le sumaron algunos sponsors al atleta que lleva la bandera de Jujuy en las distintas competencias. Sin dudas un dato no menor porque le permite a Víctor Cruz concentrarse mucho más en las carreras, tener la tranquilidad que viajará y contará con las comodidades que un atleta de elite merece y necesita, sobre todo para llegar con tiempo a la carrera, descansar como es debido.

Además del importante trabajo en el aspecto físico que cuenta con la supervisión de un preparador físico capacitado, Cruz tiene el acompañamiento de una licenciada en Nutrición que aporta en una dieta balanceada.

El monterriqueño pasó a ser una realidad, es uno de los máximos exponentes que tiene el pedestrismo de la provincia y lo demuestra no solamente por los resultados que va obteniendo en cada prueba, sino por el profesionalismo y la dedicación que pone en cada entrenamiento, el cuidado que tiene con su cuerpo y sobre todo, los objetivos trazados con la claridad de un competidor que sabe adónde quiere llegar. Por ahora, logró el principal objetivo, clasificar al Mundial 2019.