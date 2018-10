Rechazo al traslado de alumnos a barrio Norte

Ante la negativa de los padres de alumnos de que sus hijos se trasladen a una casona de barrio Norte para continuar las clases mientras se levanta el nuevo edificio del Colegio 2 "Armada Argentina", la directora del establecimiento, Gladis Caballero, comunicó que "hasta que haya orden de traslado, los chicos seguirán cursando sus clases en el mismo establecimiento escolar".

Otras propuestas de los padres era el traslado al viejo edificio de la Técnica 2 o que la construcción del nuevo se inicie en las vacaciones.

La directora se reunió ayer con los padres autoconvocados para explicar el traslado de los alumnos mientras se realizan las obras.

En la reunión, Caballero comentó que durante todo el año pasado el Ministerio de Educación buscó un lugar donde trasladar al establecimiento, y que ahora surgió lo de barrio Norte, "que las autoridades dijeron que lo van a acondicionar para que funcione el colegio. Yo soy una empleada del Ministerio y no puedo elegir. Yo sugerí algunos lugares y nos hemos movilizado, por ejemplo por el edificio de la Tupac Amaru, que no se puede ocupar porque hay un conflicto judicial". También el edificio de la ex Universidad Popular, que está en la misma situación.

"También fuimos al Regimiento 20 porque allí funciona un Bachillerato acelerado, pero respondieron que no, porque está ubicada ahora la Gendarmería y parte de esos lugares serán ocupados. Se preguntó por otros lugares, como el edificio de la Catedral y la Universidad Católica de Salta, para que no esté tan alejado de la actual ubicación, pero nos respondieron que ya está alquilado. Es decir que todos los lugares propuestos fueron cayendo. Hace poco se decidió que los primeros años irían al Populorum Progressio y entrarían a las 8 de la mañana, y del resto le dijeron que iba a ser en la casona de barrio Norte por decisión del Ministerio, pero en esa casona vimos que no entran las dieciséis divisiones, ya que tiene once lugares o espacios, sin contar uno que no se utilizaba desde hace mucho tiempo, que era un depósito. La parte que el Colegio utilizaría está en el centro de la casona, donde antes funcionaba un geriátrico y un hostal. Hay habitaciones muy grandes y que sirven para cursos con 20 o 22 alumnos".

Pero los padres rechazan el lugar, primero porque dijeron que no está en condiciones para una escuela y por lo alejado para chicos que vienen desde Palpalá o Alto Comedero, que deben tomar dos colectivos.

La directora del Colegio dijo que esta situación fue tenida en cuenta y que el Ministerio de Educación pidió la nómina de alumnos para gestionar el doble Begu.

Piden reunión con autoridade

Debido a que no habría alternativas para el traslado, los padres autoconvocados solicitarán reunirse con las autoridades ministeriales. Mientras no haya orden de traslado, las clases seguirán dictándose en el edificio del barrio Gorriti, por lo que ayer se trabajaba en reacondicionar el mobiliario para reanudar las actividades hoy.

Caballero comentó que por la tarde en el viejo edificio no hay agua, y que también hay problemas con las instalaciones eléctricas, además que las aulas no cuentan con ningún sistema para aliviar el calor, que en esta época es muy necesario.

"El edificio ya no da más, necesita que se lo rehaga o reacondicione", apuntó la directora y le recomendó a los padres que analicen toda la situación en forma objetiva, reiterando que la parte edilicia del Colegio no brinda todas las condiciones de seguridad para el dictado de clases.

