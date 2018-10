Maradona quiere acompañar a Cristina en una virtual fórmula presidencial

El actual entrenador de Dorados de Sinaloa dijo que no tiene inconvenientes en ir como el acompañante de la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner. Además criticó duramente a Macri.

Diego Armando Maradona siempre opinó de política y tiene una ideología definida que cada vez que puede la remarca y no pone peros al expresar su admiración a cierto dirigente. En una entrevista al diario Clarín, el Diez reveló que está decidido a participar como acompañante de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del año que viene.

El ahora técnico de Dorados de Sinaloa aseguró, "A mí Fidel (Castro) me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina. Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes", y dejó una pregunta retórica, ¿Cuánto más van a robar? Nos están choreando", sentenció y agregó, "Macri puso a todos sus amigos".





Al mismo tiempo Pelusa expresó, "No les va a entrar la plata en el cajón. Ni van a poder tener testaferros. Es algo que me llena de pena. Mis hermanas no pueden llegar a fin de mes. Pero la luchan, trabajan. Y bueno, me da mucha bronca. Ver un país que era estable y de repente se derrumbó todo como quien tira un muñeco de nieve", afirmó.

Como es habitual desde que asumió Mauricio Macri a la presidencia, Diego fue muy crítico y lo consideró "De la Rúa y medio". Además, acusó al presidente de la Nación de perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, "Como hay tantos oligarcas en Argentina, se prestan a ese juego. A dejar escuela como diciendo 'metimos presa a una presidenta que robó...'. ¿Que robó qué?".





Sin embargo, comentó, "El padre de Macri robó más que Cristina en todo el tiempo que estuvo", y aseguró, "La derecha es muy prepotente. Te seduce con los dólares. No entiendo realmente cómo todavía estamos de pie los argentinos. Yo creo que esto es una hecatombe mundial. Yo creo que este tipo (por Macri) se cree que está dirigiendo un parque de diversiones".

Por último, expresó, "Yo digo que si Argentina no explotó todavía es porque Dios no quiere o porque tenemos un Papa argentino". Si bien hasta el momento es una incógnita lo que pueda llegar a pasar en las postulaciones para las próximas elecciones, parece que Diego quiere estar de su lado, ya no desde las declaraciones, sino desde en un lugar trascendental para la vida de todos los argentinos.