Se reanudan las paritarias para trabajadores estatales

El Gobierno de la Provincia citó para hoy a los gremios estatales para reanudar negociaciones salariales.

Habrá dos reuniones: una a las 16 con los sindicatos estatales no docentes, en el salón de usos múltiples del Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico.

Luego a las 18, los funcionarios se reunirán con los gremios docentes.

La dirigencia gremial comentó que esperan una propuesta salarial concreta que de respuesta a la inflación y ajustes que atraviesa la Provincia y la Nación, de manera de aliviar la grave situación socio-económica de los trabajadores del Estado provincial y municipal.

Así también, recordando las negociaciones anteriores, la dirigencia no descarta que el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, realice una propuesta de un porcentaje, y que se repita la historia de no dar discusión sobre el mismo y decidir unilateralmente que se liquiden los sueldos del sector con ese porcentaje, sin que se analicen otras propuestas. En las ultimas horas hubo reuniones de dirigentes, que no tienen esperanzas de un aumento significat