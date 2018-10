Defensa de derechos de la niñez

¿Cuál fue el motivo de su presencia en nuestra provincia?

Vinimos a trabajar en un programa de fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, ya que la reforma en la provincia fue muy importante con una adecuación de muchos servicios pero al mismo tiempo fue el puntapié inicial para armar el Sistema de Protección Integral de Derechos. Un sistema que además de tener los servicios centralizados, tiene la instalación en todos los municipios, 35 servicios descentralizados que operan como el esqueleto de ese sistema y cuya cara visible es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano, desde donde están trabajando interdisciplinariamente. Mi visita tuvo el objetivo de ver nuevos problemas, nuevos desafíos, modificaciones o adecuaciones que van sucediendo en las comunidades para las que hay que estar parados para afrontarlas.

¿Cómo observa el trabajo de los equipos interdisciplinarios en la provincia?

Observé un gran desarrollo, hay un crecimiento y también una visualización de los servicios muy requeridos por la misma comunidad. Es positivo cómo esos servicios lograron instalarse, como los profesionales que son consultados trabajan interdisciplinariamente y que tienen un respaldo institucional cuando son situaciones complejas. También veo un trabajo con interfase entre las áreas de Infancia y de Paridad de Género, esto también es inaugural como política pública, porque no lo tenía antes Jujuy . Esto es muy importante porque no solamente se tiene la perspectiva de los derechos humanos para niñas, niños y adolescentes sino también la perspectiva de género, esto es fortalecer desde el Área de Paridad a las mujeres para que se puedan empoderar y también de la misma manera con adolescentes.

¿En el resto del país se observan modelos similares de actuación?

He recorrido bastantes provincias y municipios y lo que he visto es que en algunos distritos los cambios sí se dieron, se armaron servicios de protección de derechos pero en muchos casos están burocratizados y no tienen protocolo de actuación como lo tiene acá, es como un poco discrecional, voluntario que no tiene una calidad institucional.

Acá yo creo que se hizo un cambio, que se armó un sistema pero que fundamentalmente tienen buenos resultados.

La cuestión de la institucionalización de niños y adolescentes es muy poca. Vemos provincias que tienen vulneraciones de derechos y que los chicos que están dentro de las instituciones que es el último recurso al que se debe llegar.

Acá se ha logrado que los chicos tengan escasísima institucionalización, son muy pocos casos.

Otra cosa que vi diferencial respecto al resto de país, es que si a veces el chico no va a la institucionalización no queda dentro de un hogar pero no se trabaja con el chico.

Por el otro lado, se trabaja en sistemas alternativos y promocionales entonces en la medida que se trabaje de esta manera y en los municipios donde se producen los problemas con los convenios que tiene la provincia ahí también se previenen situaciones futuras de vulneraciones de derechos.

¿Qué hace falta para profundizar el respeto a los derechos de los niños y adolescentes?

El tema de la cultura de un lugar impacta, es decir el patronato estuvo instalado en la vida persona durante 100 años entonces esto dentro de los grupos familiares, dentro de la comunidad e instituciones del Estado o sea no es fácil romper el molde cultural arraigados por el tiempo, es más fácil ir a la comisaría y denunciar a alguien que trabajar de verdad con una persona o un grupo.

También las relaciones entre los diferentes actores también puede ser complejas porque aún cuando toda una provincia, un Gobierno como este decida ir hacia un sistema de protección integral de derechos hay instituciones y las instituciones las hacen las personas también los mandatos institucionales a veces pueden abstenerse a los viejos moldes esto no solamente pasa aquí sino en muchas provincias el tema de las relaciones entre el Poder Judicial, el poder administrativo, quién es la autoridad de aplicación está en disputa, cómo se va trabajar, con qué lógica se va a trabajar, esto ha pasado en todos lados.