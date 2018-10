Altos Hornos Zapla va por 3 puntos

Altos Hornos Zapla va por tres puntos más en Garupá, Misiones, ante Crucero del Norte desde las 17 en el marco de la octava fecha del grupo 4 del Federal A.

Las acciones en el estadio "Comandante Andrés Guacurari" serán controladas por José Sandoval y las asistencias de Alejandro Schneller y Guido Córdoba.

El "merengue" viene de empatar sobre la hora la fecha pasada con Chaco For Ever, pero sabe que para sumar esta tarde deberá afinar la puntería, ya que las chances de gol al frente del arco rival están, pero falla en la estocada final. De entrada el "colectivero" saldrá a presionar en el medio campo, allí Facundo Galarza tendrá que ganarle la pulseada a Enzo Bruno y Leonardo Marinucci, que vuelven a la titularidad. Justamente, será fundamental cortar el circuito de juego del equipo local, porque adelante cuenta con la experiencia de Osvaldo Miranda, el delantero ex Gimnasia de Jujuy que tiene una importante trayectoria y siempre es de temer.

Conforme con el rendimiento del equipo, Cristian Corrales apostaría a los mismos once titulares que vienen de igualar ante Chaco For Ever la fecha pasada.

La necesidad de sumar en casa a Crucero del Norte le puede jugar en contra, porque dejará espacios y es allí donde Zapla tiene que saber hacer daño, dar el golpe en los momentos justos aprovechando la velocidad de Walter Cuevas y la potencia de Daniel Catálfamo.

Eso sí, debe evitar defenderse atrás, amén que los primeros 15 minutos en todo duelo el local sale avasallador acorralando al rival, aquí el elenco palpaleño debe ser inteligente para defender cada espacio pero lejos de su arco.

Si bien podría tener más puntos, Altos Hornos Zapla va dejando la sensación que poco a poco encuentra el andamiaje que pretende el técnico, pero aún tiene algunos errores conceptuales infantiles que dejan en evidencia, deben seguir mejorando si quiere lograr el protagonismo al cual se aspira.

Si no puede ganar, será importante no perder, por ello dependiendo como se vayan dando las circunstancias del juego, un empate tampoco es mal resultado.

El "merengue" es consciente de que cada partido es una final y sus jugadores dejan el alma en cada presentación. Pueden jugar bien, regular o mal, pero no se guardan nada.

El dato

El técnico Cristian Corrales, al estar conforme con el rendimiento colectivo, decidió no realizar variantes con respecto al equipo que viene de igualar ante Chaco For Ever.

Largo viaje

Una de las características del Torneo Federal A son los largos en viaje en colectivo. Todo un tema.

Y Zapla está sufriendo el trajín.

A pocas horas de regresar de Corrientes tuvo que enfrentar a Chaco For Ever. Ahora, después de jugar esta tarde con Crucero del Norte, se emprenderá el retorno a Palpalá y aunque tendrá algunos días para recuperarse, es cierto que el desgaste físico “pasa factura”.

El “merengue” recibirá el domingo a San Jorge de Tucumán, cerrando la primera rueda del campeonato.

El plantel palpaleño sabe que el esfuerzo es parte importante en esta etapa, donde cada punto vale “oro” para terminar entre los mejores y así poder pelear el ascenso.

Zapla, con toda su humildad a cuesta y las ganas de seguir dando qué hablar en la competencia, no piensa aflojar.