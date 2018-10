"Entepola es la propuesta de teatro popular más grande del país"

La 10º edición del Entepola llevó el nombre "María del Carmen Echenique", reconociendo los 50 años de trayectoria de la actriz jujeña

Luego de seis jornadas intensas colmadas de actividades culminó ayer la 10º edición del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano (Entepola) que convocó a delegaciones artísticas no solo de Argentina sino también de Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, España, México, Perú y Uruguay. Cientos de jujeños fueron parte de cada una de las instancias programadas en estos días y participaron con entusiasmo de obras, charlas y talleres que se brindaron en distintos espacios capitalinos y en otros puntos del interior. Realizando un balance de la edición 2018 de Entepola, Germán Romano, director del nuestro encuentro teatral en diálogo con El Tribuno de Jujuy, subrayó su sostenido crecimiento y agradeció el apoyo del público.

"Lo importante no es lo que pasó en estos días en Jujuy sino lo que pasó en estos 10 años porque hemos consolidado un proyecto entre los artistas independientes, el Estado y el público que tiene fuertes bases sociales porque gracias a la voluntad de todas las partes hemos logrado que esto sea lo hoy es, un fenómeno cultural que emociona", indicó Romano.

Luego dejando de lado cifras en cuanto a espectadores y obras que participaron expresó que "lo importante no son los números, aquí lo fundamental es cómo llegamos a la gente compartiendo en los barrios porque lo que pasa en San Salvador de Jujuy no pasa en ninguna parte del país, la gente se ha apropiado de Entepola, hay un trueque artístico extraordinario y crecemos como sociedad porque tenemos ganas de ver lo que pasa más allá de nuestras fronteras y queremos que ellos se lleven lo que es nuestro", señaló. Y destacó además el rico intercambio que se genera entre los elencos internacionales que nos visitan y los pobladores de distintos parajes jujeños a los que llegan, "este año compañías de Bolivia, de Brasil, de Uruguay visitaron Chalicán, San Francisco, Olaroz, Susques y el impacto emotivo fue grande al compartir con sus habitantes . Así que Entepola no solo tiene que ver con el arte sino también con el cariño y con el abrazo", dijo.

ENTEPOLA 2018/ ELENCOS DE ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CUBA, CHILE, ESPAÑA, MÉXICO, PERÚ Y URUGUAY FUERON PARTE DEL ENCUENTRO.

Luego subrayó el fuerte apoyo del público a cada una de las instancias previstas en este marco, "hemos explotado en todos los espacios a los que hemos llegado, quedaba gente afuera en muchas funciones, los talleres han estado repletos. Esto transciende la palabra éxito, porque esto es vida, estamos vivos y vinculando energías, lo que nos hace bien como sociedad porque la gente sale feliz y hoy ser feliz tiene mucho valor", afirmó. Seguidamente agregó que "hoy puedo decir que Entepola es la propuesta de teatro popular más grande, más importante de toda la Argentina y eso está ocurriendo en Jujuy". Y realizando una evaluación de los 10 años transcurridos desde la primera edición de Entepola expresó que uno "de nuestros mayores logros creo es que la mayoría de los niños y adolescentes de Jujuy se han acostumbrado a ver teatro, y eso es fundamental porque el teatro lleva a reflexionar". Luego añadió que "el teatro tiene la misión de transformar y lo que hemos logrado es la transformación de muchos públicos y eso es algo que hay que cuidar. Si nosotros generamos felicidad durante tantos días es porque a través del arte se puede transformar. Con todas las otras disciplinas -la pintura, la literatura, el cine- convertimos a Jujuy en referente cultural de nuestra patria con un potencial enorme a toda Latinoamérica".

Ya en los tramos finales de la charla contó que están pensando en la 11º edición de Entepola y reveló que "la gran novedad para el año que viene será un espectáculo de marionetas gigantes con el grupo La Faranda de Salta. Será de alto impacto".

Finalmente agradeció el apoyo recibido, "en especial el del público, me quedo con las caritas de los chicos, con los abrazos de los adultos, con las lágrimas de la mujeres, con lo humano, no con el número sino con la emo