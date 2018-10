Carabajal y Armas por el cetro jujeño

Ya es una costumbre cada viernes a la noche.

Los amantes del boxeo se dan cita en el gimnasio ubicado en calle Antenor Sajama del barrio Malvinas en nuesta capital para presenciar duras peleas de este apasionante deporte de contacto.

Esta noche como pelea de fondo estará el cetro provincial pluma en juego.

Laura "Monzón" Carabajal de San Salvador se enfrentará a Carlas Armas de San Pedro, ellas dirimirán el título jujeño a cuatro rounds, se espera ante una muy buena cantidad de público.

El programa de las demás contiendas que servirán como antesala del cruce por el cinturón provincial comenzarán desde las 22 y serán estas:

Gastón Rivero vs. Pablo Palazzo; Alejandro Vega vs. Alejandro Ibañez; Leandro Vilte vs Dante Arraya; Emilio Alcocer vs Sebastián Garnica; Gonzalo Cruz vs Alejandro Cari.

Todas estas peleas serán a 3 rounds.

Organiza y fiscaliza esta prometedora velada la Asociación Jujeña de Boxeo.

El costo de la entrada para presenciar todas las peleas será de 100 pesos.