Los desafíos de la Justicia

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, habló de los desafíos que enfrenta la Justicia en la era digital, pronunciándose a favor de una regulación razonable basada en una "legislación por principios" y la aplicación de un modelo de buenas prácticas.

El magistrado analizó el fenómeno cada vez más recurrente de las noticias falsas y el surgimiento de campañas de trolls.

Sostuvo que hoy es "muy sencillo arruinarle la vida" a las personas o afectar la imagen de una empresa con noticias falsas, por lo que era necesario debatir en torno a la conveniencia de acordar un marco regulatorio en el mundo digital, tal como existe "en el mundo físico", sin limitar la libertad de expresión y el espíritu crítico.

Coincidencias

Tras su exposición, Lorenzetti mantuvo una amena charla con el director ejecutivo de El Tribuno de Jujuy, Rubén Armando Rivarola, quien coincidió con el magistrado en la importancia que revisten los principios rectores de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo serio.

Rivarola dijo que la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa era el escenario apropiado para iniciar el debate en tal sentido, reafirmando el rol de los medios de comunicación y su compromiso con la excelencia, la rigurosidad y sobre todo con la verdad.

Sin condicionamientos

La gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, en una clara referencia al kirchnerismo, expresó que "el populismo tiene su raíz más profunda en la mentira".

"En Argentina hemos comenzado una nueva etapa y esa nueva etapa se nota, hay más libertad. Garantizar la libertad de expresión y terminar con un clima de asfixia era uno de los cambios a los que nos comprometimos y eso hoy puede comprobarse: ya no hay enjuiciamientos a periodistas, ni escraches a periodistas, ni condicionamientos a partir del otorgamiento de pauta publicitaria, o un presidente que por cadena nacional señala a un periodista por haber escrito un artículo en cualquier medio. Es una nueva etapa en la que compartimos valores, y el primer valor profundo es que los argentinos no eligen un espacio político por lo que les dicen o no les dicen los medios de comunicación sino que es al revés, los medios de comunicación reflejan hoy lo que piensan los argentinos", describió y habló de que en el fondo está la "no subestimación del ciudadano. Los medios reflejan lo que pasa en la sociedad. Es su tarea. Y si en su tarea nos incomodan, en el fondo están siendo leales con el ciudadano", remarcó.