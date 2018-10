VÍDEO. Anamá Ferreira mantiene firme el sueño de la Fundación Crecer de Calilegua

Por primera vez en el Bailando, los famosos tuvieron que votar a quién querían mandar como sentenciando. La elección tenía que ser entre quienes habían superado la parte más baja de la tabla y en una loca jugada del destino (¡y de la producción de ShowMatch, claro!) el Pollo Álvaréz se terminó despidiendo del certamen frente a Anamá Ferreira, por un 48,73% y 51,27% por ciento de votos del público.

De poco sirvieron los 22 puntos y los elogios que recibió el conductor por su aquadance. Sus compañeros terminaron eligiéndolo para que vaya a la sentencia motivados porque no se había presentado en el estudio, como todo el resto, por compromisos laborales que ya tenía pactados. Ese hecho no cayó bien y lo terminaron eligiendo Flavio Mendoza, Cinthia Fernández, Julián Serrano con Sofi Morandi, Inés Stork, Natalie Weber y Marcela Baños. Al no estar presente el conductor, terminó yendo directo al voto telefónico y como desenlace, el público terminó inclinando la balanza y quiso que la simpática exmodelo continuara.

Pero hay más. Tinelli tanteó al jurado del Bailando y quiso saber si les había gustado la modalidad que, había dicho, solo la iban a usar para este ritmo. ¿Llegó para quedarse en Bailando 2018?

El sueño

El sueño jujeño

La “Fundación Crecer” necesita de un lugar donde contener a todos los niños que se acercan a diario, ya que se les dificulta mucho brindarles comida durante las jornadas de lluvia.

Anamá Ferreira bailará junto a Joel Ledesma y su coach será la salteña Sabrina Sansone (que el año pasada fue coach de Gladys la Bomba Tucumana) buscan cumplir con esa misión.