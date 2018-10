Daniel Hadad: "Siempre va a hacer falta buen periodismo"

El fundador y propietario de Infobae e Infobae América disertó en la Asamblea de la SIP sobre el periodismo en el marco digital actual donde remarcó que la profesión "no está muerta ni va a morir".

"¿Cuántas veces dieron por muerto al periodismo? Lo dieron muerto por Internet, por las redes sociales, por los bots, por las "fake news"... pero el periodismo no está muerto ni va morir", dijo hoy el periodista y empresario de medios Daniel Hadad y consideró que "siempre va a hacer falta buen periodismo" ante la marea de información sepan ordenarla y publicarla". En su intervención durante la segunda jornada de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Salta, el fundador del portal de noticias Infoabe dio un panorama del periodismo digital en una época donde "toda la vida pasa de alguna manera por el celular".

"Hace 50 años un diario competía con diarios. Pero hoy en 60 segundos competimos contra Whatsapp, Twitter, Google, Facebook, YouTube... Actualmente toda la vida pasa de alguna manera por el celular. Y también pasa por ciertas y pocas empresas: Google, Facebook, Amazon, Microsof, Apple. Para bien o para mal hay que trabajar para este nuevo gadget (el celular). Si uno no está en Google no existe. Nos puede no gustar pero es la realidad...", destacó.

Hadad apoyó su ponencia hoy con la proyección de las cifras tanto de Internet como las específicas de Infobae, un portal que solo en septiembre de 2018 tuvo 55 millones de visitantes únicos. "El gasto mundial de publicidad digital ha superado ya el gasto en anuncios de TV” y consideró "tenemos más posibilidades de sobrevivir por encima de la radio y la televisión". Para ilustrar esto, recordó la enorme repercusión que tuvo la entrevista de Luis Novaresio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchener, para la cual, "no hubo que esperar a la televisión".

Luego detalló que en 2017, la mitad de la población entró a internet a través de un celular, que más del 80% de los millennials utilizan activamente las redes sociales y que hoy a los lectores/espectadores "hay que ir a buscarlos" pues no son ellos quienes van al medio. Para eso es que recomendó "aprender, comunicar analizar y comprender las emociones humanas".