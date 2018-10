Tras empatar sin abrir el marcador con el Sub 15 de la Liga Departamental San Martín (Salta), el combinado de la Liga Jujeña quedó afuera de la final de la Región Norte del Torneo de Selecciones Sub 15.

El Sub15 empató y quedó eliminado del Torneo de Selecciones Sub 15

Tras empatar sin abrir el marcador con el Sub 15 de la Liga Departamental San Martín (Salta), el combinado de la Liga Jujeña quedó afuera de la final de la Región Norte del Torneo de Selecciones Sub 15.

Cabe destacar que como en el partido de ida disputado en Tartagal, el equipo jujeño perdió por 2 a 0, los dirigidos por Federico Chavez quedaron eliminados.

El encuentro se jugó en el estadio "La Tablada" ante un grupo de familiares de los chicos.

El primer tiempo fue de nivel parsimonioso, con dos planteos totalmente diferentes. El local apremiado por el resultado adverso de la ida, salió como poco convencido, sin ningún apuro por revertir la historia.

Mientras que la visita con la ventaja (2-0) anterior, no se desesperó en ningún momento, se mantuvo ordenado apostando a la contra.

En ese contexto, los pibes de la Liga Jujeña se las ingeniaron para fabricar tres chances que por poco no terminaron en festejo.

Chamorro ejecutó un tiro libre que se fue besando la horizontal, luego Goyochea remató al arco, rechazó mal Franco Ruiz y el palo derecho salvó, después de nuevo Goyochea sorprendió con un tiro por elevación y la pelota se fue soplando el travesaño.

Mientras que el equipo de la Liga de San Martín no se salió de su esquema conservador.

En el complemento, si bien los jujeñitos salieron con mayor ambición, terminaron presos de la desesperación. Con más ganas que fútbol buscaron abrir el marcador y no pudieron.

El técnico Federico Chavez manifestó ante El Tribuno de Jujuy: "Una lástima que Ivo García saliera lesionado y debimos modificar el sistema de juego. Pusimos todo lo que había, pero no hubo caso, la pelota no entró en el arco rival. Al ver que no se podía llegar limpio, probamos de media distancia y hasta abusando de los pelotazos".

Agregando: "Por llegar rápido al gol, no hicieron dos pases más que hubiera sido más efectivo. No fuimos claros en las chances que se generaron. A estos chicos hay que enseñarles respeto y actitudes para ser buen deportista. El resultado es una contingencia del juego. Tenemos la idea de cambiar la mentalidad de ellos. Esto no es cosa de vida o muerte. A los chicos les dije que levanten la frente, Es una experiencia que enseña mucho, hay que saber asimilar".