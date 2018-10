Central y Newell's reeditarán el clásico rosarino por Copa Argentina

Rosario Central venció esta noche por 5 a 4 a Almagro en la definición por penales, luego de igualar 1 a 1 en los noventa minutos reglamentarios, y avanzó así a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Newell´s, su clásico rival, en un partido disputado en el estadio de Unión de Santa Fe.

Germán Herrera, a los 31 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el elenco rosarino, en tanto, Leonardo Acosta, de penal, a los 35 del mismo período, niveló las acciones para el conjunto de José Ingenieros.

En la definición por penales convirtieron para el elenco rosarino Néstor Ortigoza, Marco Ruben, Alfonso Parot, Washington Camacho y Matías Caruzzo, mientras que el arquero "tricolor", Horacio Ramírez, desvió el remate de Fernando Zampedri.

Para Almagro anotaron Jonathan Torres, Damián Arce, Joaquín Susvielles y Ezequiel Piovi, en tanto, el guardameta de Central, Jeremías Ledesma, rechazó los disparos de Mauro González y Nahuel Basualdo.

Recién en los remates desde los doce pasos pudo imponerse Central ante su rival, que milita en Primera B Nacional.

En cuartos de final, Central se medirá con Newell´s, que viene de eliminar a Atlético Tucumán también por penales, en una nueva edición del clásico rosarino.

Desde el mismo pitazo inicial de Jorge Baliño nunca se notó la diferencia de categoría entre uno y otro.

Si bien el cuadro de José ingenieros estuvo cerca de ascender la temporada pasada y hoy ocupa un lugar privilegiado en la B Nacional, el mayor bagaje cualitativo de su oponente no afloró en ningún momento.

Un "Canalla" partido y sin volumen de juego, resultó presa fácil de un disciplinado "Tricolor", que en base a un buen planteo de su dupla técnica no solo controló al elenco rosarino sino que por momentos lo atacó con peligrosidad.

Las emociones en los noventa minutos reglamentarios se vieron en el primer tiempo, con los dos goles.

A los 31 minutos, Herrera aprovechó un centro bajo desde la izquierda de Ruben y con una media vuelta logró conectar el balón a la red cuando salía a rechazar el arquero "tricolor".

Y a los 35 llegó la igualdad cuando Acosta remató al arco, la pelota pegó en la mano de Miguel Barbieri y Baliño sancionó penal, que cambió por gol el mismo Acosta con un disparo bajo a la izquierda de Ledesma, quien adivinó la esquina pero no llegó por poco a desviar la pelota. .

En el complemento, el "Canalla" no supo ejercer la supremacía de estar en una divisional superior y Almagro se mostró bien parado en todas sus líneas, por lo que llegaron a los remates desde los doce pasos.

La "lotería" de los penales le otorgó la victoria a un Central que festejó el pase a cuartos y que además ya empieza a palpitar el inminente choque por un pasaporte a la semifinal del certamen ante Newell' s.



Síntesis del partido:

.

Central 1 (5) - Almagro 1 (4).

Estadio: Unión (Santa Fe).

Árbitro: Jorge Baliño.

.

Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri, Alfonso Parot; Andrés Lioi, Néstor Ortigoza, Diego Arizmendi, Washington Camacho; Marco Ruben y Germán Herrera. DT: Edgardo Bauza.

Almagro: Horacio Ramírez; Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Maximiliano García, Adrián Torres; Marcos Litre, Ezequiel Piovi, Iván Ramírez, Damián Arce; Leonardo Acosta y Joaquín Susvielles.

DT: Favio Orsi/Sergio Gómez.

.

Goles en el primer tiempo: 31m Herrera (RC), 35m Acosta de penal (A).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Maximiliano Lovera por Lioi (RC), 17m Joaquín Pereyra por Arizmendi (RC), 24m Fernando Zampedri por Herrera (RC), 26m Jonathan Torres por Acosta (A), 39m Santiago López por Litre (A), 49m Mauro González por I.Ramírez (A).

Definición por penales: para Central anotaron Ortigoza, Ruben, Parot, Camacho y Caruzzo. Ramírez desvió el remate de Zampedri.

Para Almagro convirtieron J.Torres, Arce, Susvielles y Piovi.

Ledesma rechazó los disparos de M.González y Basualdo.