Continúa el reclamo de padres y alumnos del Colegio Nº 2 "Armada Argentina"

Padres y alumnos del Colegio Nº 2 "Armada Argentina" siguen reclamando para que no los cambien a barrio Norte. Hoy se concentraron en Casa de Gobierno.

Marcos Antonio Téllez, presidente del Centro de Estudiantes, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, mencionó que, "todavía no nos recibieron acá, pedimos respuestas. Nos quieren dar un lugar que no está en buenas condiciones. No podemos permitir que nos pongan baños químicos, hay estudiantes que poseen enfermedades intestinales y renales que pueden agravar su situación".

El miércoles hubo una reunión en la que no pudimos ingresar nosotros ni nuestros abogados. Las clases se encuentran suspendidas porque los padres y nosotros no vamos a aceptar que nos trasladen a ese lugar y tampoco quedarnos en nuestro edificio porque también no está en condiciones", remarcó.

Por último dijo que "queremos que más padres se sumen a esta lucha".