¿En qué consisten las empresas de triple impacto?

Se trata de empresas que en el corazón de su negocio no solamente tienen entre sus objetivos la obtención de ganancia o beneficio económico sino que además buscan generar impacto social e impacto ambiental.

Estas empresas no hacen negocios si no logran los tres impactos, tal es el caso de la empresa mendocina Xinca que elabora zapatillas, siendo éste el bien comercial, las confeccionan a través del reciclado de cubiertas de autos en desuso, he aquí el impacto ambiental: cómo con la disminución de la huella de carbono contribuyó con el medio ambiente.

El impacto social que tiene esta empresa es que los empleados de la fábrica son personas privadas de su libertad, a quienes se les da la oportunidad de trabajar estando en situación de cárcel.

Entonces, siguiendo esta línea, Xinca no produciría zapatillas si no es con el caucho reciclado de las cubiertas, porque el triple impacto está instalado en el corazón del negocio.

¿Tenemos empresas de triple impacto en Jujuy?

En la provincia tenemos varias empresas de este tipo, y empresas que ya generan impacto social o ambiental. Jujuy está siendo muy mirada por la organización "Viva Idea" que funciona en Costa Rica que trabaja con este tipo de emprendedores de Latinoamérica y yo como profesor nexo de esa organización, entre los objetivos está difundir el contenido generado en la organización en nuestros contextos.

El caso de Jujuy es muy observado en el subcontinente por los destacados emprendedores sociales que tiene, tal es el caso de uSound, Hilandería Warmi y Umana. Organizaciones insignia en lo que a emprendimiento social se refiere por lo que "Viva Idea" elaboró casos de estudio en Jujuy relacionados con estas tres empresas y del derrame de ellas están surgiendo emprendedores a su alrededor que quieren salvar el mundo.

Esta es una movida grande que cada vez está creciendo más y Jujuy es referente por estas empresas y por lo que generan.

¿En el caso de estas empresas cuáles son los impactos ambientales?

En el caso de uSound desarrolló una aplicación para hipoacúsicos con voz propia, con precio de US$ 30 por año, un costo mucho menor que un auricular especializado que ronda los US$ 2.000. El impacto social se ve reflejado en la posibilidad de las personas a acceder de una forma más económica a esta tecnología, generación de empleo en la fabricación de auriculares y la producción de tecnología.

En el caso de Umana se destaca también por su impacto social. Ofrece un servicio prestacional médico como alternativa a las obras sociales. Cuanta con una red de médicos que ofrecen sus servicios por una cuota anual de $ 200 y cobrando coseguros de $ 180 y análisis clínicos a $ 150. El beneficio social es darles cobertura médica a aquellas personas que no cuentan con una obra social a través de un precio sumamente accesible.

Estas dos son sólo empresas sociales y no tienen impacto ambiental al igual que el caso de la Hilandería Warmi que es una sociedad conformada con la participación de la comunidad Warmi de la Puna donde se producen distintos productos como telares, pagando un precio justo a los productores de lana de llama. Antes se pagan precios muy bajos y ahora pensando el desarrollo de la región pagan un precio justo para que se convierta en una actividad sustentable para los productores.

Una empresa de triple impacto de Jujuy es la Fundación Tinku, que reciclan botellas plásticas en Palpalá y con eso generan un impacto ambiental al disminuir el plástico y el impacto social es que emplean a las personas que en un principio recorrían los basurales.

¿Cuántas son las empresas de triple impacto que funcionan en Jujuy?

No tengo una estadística de la provincia pero sí de Latinoamérica en relación a "Viva Idea" que organiza el concurso Stephan Schmidheiny para el que se postularon 568 organizaciones de Latinoamérica, de las cuales un 75 % son con impacto social y un 24 % con impacto ambiental.

De las 568, el 10 % son empresas argentinas.