Investigan faltante de $100 millones en Tilcara

En once años de gestión desde 2005 a 2015 el exintendente habría incumplido con sus obligaciones. Además de Pérez están comprometidos los ex- secretarios de Hacienda Norma Suárez y Gumercindo Alancay.

Un detallado informe que obra en poder de la Oficina Anticorrupción y Fiscalía de Estado de la Provincia en relación a diferentes irregularidades en municipios de la provincia, y por contar ambos organismos con documentación oficial, El Tribuno de Jujuy realizó una investigación relacionada con una importante suma de dinero recibido a lo largo de once años por la Municipalidad de Tilcara, y que no cuenta con la documentación que respalde el destino dado al mismo.

Pese al hermetismo reinante en torno a este caso, trascendió que el Tribunal de Cuentas de la Provincia habría generado cargos definitivos contra el exintendente de Tilcara, Félix Pérez y dos miembros de su gabinete que lo acompañaron a lo largo de su gestión.

Se trata de un monto aproximado a unos 100 millones de pesos quienes deberán hacerse cargo del faltante, porque según habrían argumentado "los fondos de la Municipalidad de Tilcara no han sido debidamente justificado".

Félix Pérez a lo largo de once años, 2005 al 2015 cuando finalizó su mandato, no habría hecho uso del artículo 101 de la Ley Orgánica de los municipios Nº 4676, para ejercer su derecho de solicitar una instancia de revisión, salvo en el periodo 2007 el cual, se encuentra pendiente de resolución un faltante de más de 204 mil pesos, de acuerdo al expediente 800-254-2008 que se encuentra observado.

A diferencia de la observación que el organismo de control le efectuara al exintendente de Monterrico Nilsón Ortega, Pérez no podrá esgrimir causas o razones políticas ya que todos los ejercicios que se encuentran observados, están en trámite de ejecución en Fiscalía de Estado de la provincia y estarían siendo analizados por los abogados de la fiscalía Anticorrupción, a los efectos de ser elevados a la Justicia para su investigación e imputación de los exfuncionarios involucrados en el manejo del dinero que les fueron otorgados oportunamente.

En todos los casos, es decir los once ejercicios observados, los mismos cuentan con el procedimiento de rendición de cuentas de oficio finalizado por parte del Tribunal de Cuentas y en los mismos figuran como responsables junto a Pérez, Norma Sonia Suárez y Gumercindo Alancay, quienes ejercieron el cargo de secretario de Hacienda de la comuna tilcareña.

Cabe destacar que el sucesor de Pérez, Ricardo Alfredo Romero no efectuó denuncia alguna en relación al faltante de dinero o de obras que debió ejecutar su antecesor.

Falta de documentación

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los faltantes de documentación estarían mayoritariamente relacionados con la compras de insumos por parte del municipio a proveedores de alimentos no perecederos, artículos de librería, contratación de servicios varios, como medios de transporte, empresas de obras e incluso de catering.

En el periodo correspondiente al ejercicio 2005 y de acuerdo al expediente 800-147-2007 el faltante asciende a la suma de 464.569,86 pesos. En el 2006 y con expediente 800-674-2008 está observado por una cifra de 41.285,88 se constituye en el de menor valor entre los once ejercicios observados.

El ejercicio 2007 en el expediente 800-254-2008 la cifra de dinero sin justificar es de 204.593,96, en tanto que el correspondiente al 2008 asciende a 1.830.378,77.

Pérez por “cargo definitivo” deberá devolver el dinero faltante

El mayor faltante de documentación respaldatoria se da entre los ejercicios 2009 y 2015 donde la suma alcanza los 98 ocho millones de pesos según los expedientes que se encuentran en trámite de ejecución y que responden a esos seis ejercicios.

Los expedientes son el 800-179- 2011 de 2009; 800-063-2012 de 2010; 800-461-2012 de 2011; 800- 490-2013 de 2012; 800-425-2014 de 2013; 800-032-2016 de 2014 y 800- 531-2016 de 2015.

Todos estos reflejan faltante que van desde los 8.213.902,41 de pesos en 2009 a 24.646.277,82 en el ejercicio 2015.

El Tribunal de Cuentas podría dictar una resolución de carácter definitivo que no contempla ninguna instancia de revisión y a través de la cual obliga a los exfuncionarios a abonar los millones de pesos que están observados y que habrían sido “mal ejecutados y malversados”, más una multa en caso de incumplir con esa intimación.

Cabe mencionar que el “cargo definitivo” significa que no hay otra instancia de revisión de las rendiciones de cuenta de Félix Pérez, Norma Suárez y Gumercindo Alancay, por lo cual no les quedara otra alternativa que la de devolver el dinero no justificado.